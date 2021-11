保險業第一大風險 台灣業者最擔心監管

資誠聯合會計師事務今(25)日發布《2021全球保險業風險調查報告》(Insurance Banana Skins 2021)。調查結果顯示,「網路犯罪」仍是全球保險業受訪者認為主要的風險,而「氣候變遷」則首次躍升為前五大風險之一,成為全球保險業者對各項威脅的新共識。不過特別的是台灣保險業對風險排序不同,監管風險高居第一位,而人才短缺風險最迫切。

資誠聯合會計師事務今天出爐的報告指出,台灣的保險業者對於風險的排序明顯和全球保險業者不同,臺灣保險業受訪者點出的前五大風險,依序為監管風險、科技、投資績效、利率、以及資本可用性。陳賢儀指出,由此排名可看出,相較於全球其他地區的保險業受訪者將與犯罪與氣候變遷相關的風險視為首要風險,台灣受訪者對於監管的隱憂仍受到各式新法規標準的影響而再度攀升,而即將與IFRS 17同步上路的保險業新一代清償能力制度(Insurance Capital Standard, ICS),亦使資本可用性從上屆報告的十名之外,於今年上升為第五名。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師施敏智表示,隨著國際會計準則IFRS 17與保險業新一代清償能力制度(ICS)實施在即,除了專注在合規上的風險管理,台灣的業者也應該開始思考下列關鍵議題,包括資產負債管理(Asset-Liability-Management, ALM)的重要性。

其中影響大的議題是,若IFRS 17與ICS正式實施後,企業在營運面上將面臨哪些主要挑戰和機會?例如:如何透過改善資產負債管理來管理盈餘或資本的波動?

二是競爭對手在策略、投資、風險管理、產品等關鍵領域會如何調整,以因應IFRS 17與ICS的實施?例如:將長年期保證利率商品轉為保障型或變額商品;將保險負債組合與投資策略做更好的連結,以利於利率風險管理

三是企業對降低風險、轉型機會,或解決業務上的挑戰有何因應措施?例如:是否考慮利率衍生性商品?再保險規劃是否仍符合公司的需求?

施敏智指出,在台灣上一屆排序較後的人才短缺風險,在兩年後的本屆調查躍升至第七名,可能意味著臺灣保險業者在備戰導入IFRS 17時,迎接新制度轉變的心態更加迫切。保險公司持續面臨技術與人才短缺的挑戰,急需要跨領域專業人才,除了對於懂得保險精算、會計、投資及IT等才能人才之需求與日俱增,同時也面臨難以招聘和留任相關技能的專業人士。隨著保險業者進入相關系統設計及導入的階段,業者可能會在進行技術面的會計決策時面臨挑戰,進而導致專案延遲,保險公司應加速提升員工相關技能,以順利接軌IFRS17。

本報告由PwC與金融創新研究中心(Centre for the Study of Financial Innovation,CSFI)共同進行,自2007年起,每兩年發布一次,針對全球保險公司所面臨的主要風險進行調查,旨在揭露保險業於現階段之市場動盪與業務發展面臨的風險,並透過對保險從業人員及觀察員之回答,歸納出目前最緊迫的風險。今年為第八屆調查,彙總來自全球近50個地區超過六百份的有效問卷,其中亦包括臺灣最具指標性的產、壽險與再保險業者。

這是自新冠肺炎於全球爆發以來,首次針對保險業風險進行的調查,調查時間為2021年下半年,調查結果明確反映出疫情對業者風險排序的影響。然而,值得留意的是,面對疫情,整個保險業反而絕處逢生,更向前邁進。比起過往,整體保險業更加關注未來的風險掌控,其中包含犯罪(特別是網路犯罪)的漏洞,以及擔憂過度監管對前景所造成的損害。