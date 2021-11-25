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10月景氣動向 製造業營建業下滑、服務業連三月上揚

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
台經院今天公布10月景氣動向調查。圖／聯合報系資料照片
台經院今天公布10月景氣動向調查。圖／聯合報系資料照片

台經院今天公布10月景氣動向調查，三大產業中，製造業因國際原物料及供應鏈問題持續，廠商對未來半年景氣表現看法好壞相當，製造業營業氣候測驗點小降0.59點，連續六個月下滑；服務業則因防疫鬆綁，零售通路、餐廳與國內旅遊大批人潮回流，營業氣候測驗點連續三個月上揚；營建業因營造業處於新舊工程訂單交替空窗期，營業候測驗點結束連續三個月上揚態勢，轉為下滑。

台經院分析，近期國際經濟情勢，原物料價格上漲和供應鏈瓶頸問題持續，歐美製造業活動擴張力道雙雙減弱，加上歐美疫情又掀起新一波高峰，未來經濟表現更多不確定風險。國內歐美年終採購旺季，年底備貨需求接續釋出，製造業廠商雖看好當月景氣表現，但對未來半年景氣表現，則與上月調查沒有太大變化。

根據台經院對製造業廠商問卷結果，認為當(10)月景氣為「好」比率31.8%，較9月增加11.6個百分點，認為當月景氣為「壞」比率17.1%，較9月減少6.6個百分點，其中化學工業、橡膠製品業、成衣及服飾業與電力機械業廠商明顯看好當月景氣，電子機械業看好當月景氣的廠商比例也高於看壞。至於對未來半年景氣看法，看好廠商23.5%，較9月減少3.9個百分點，看壞比率15.3%，較9月減少2.8個百分點。

經過模型試算後，10月製造業營業氣候測驗點101.25點，較上月減少0.59點，連續六個月下滑。

至於服務業部分，受惠疫情降溫，餐廳內用管制措施放鬆，加上政府振興方案正式上路，大批人潮出遊消費，零售業與餐旅業者明顯看好當月景氣表現，但股市表現震盪，有近七成比例的證券業者看壞當月景氣表現；在未來半年看法部分，零售業者持平看待未來半年景氣表現，餐旅業、證券業與電信服務業看好未來半年景氣比率明顯高於看壞，銀行業與保險業有三成廠商看好未來半年景氣。

經過模型試算後，10月服務業營業氣候測驗點96.76點，較上月上揚1.58點，連續三個月上揚。

營建業方面，營造業因新舊工程訂單交替處於空窗期，工程收入認列高峰已過，加上房建業務有延遲完工，營建業對當月景氣與未來半年景氣表現看法略顯下滑。不動產業方面，10月五大不動產仲介業者交易量普遍較9月上揚，六都建物買賣移轉件數也較9月上揚11.3%，反映疫情穩定後的熱絡情況，代表自用性、長期置產買盤持續進場。

展望未來，雖然低利率、資金潮環境助攻，有助於自住、置產等需求增溫，且因國內外通膨蠢蠢欲動，不動產資產價值成為通膨下保值首選，但因基期較高，且買賣雙方對價格認知差距需時間磨合，未來半年不動產業者認為景氣偏向持平比率較多。經模型試算後，營建業10月營業氣候測驗點108.85點，較9月下跌1.97點，結束先前連續三個月上揚。

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