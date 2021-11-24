國內外20間參貸銀行 中能風場400億元專案融資到位

中能風場今（24）日宣布，逾400億元專案融資成功籌組，與國內外共計20間參貸銀行完成簽約，待今年12月融資正式到位後，將發出開工通知予相關供應鏈廠商，即可正式邁入風場建設階段，逐步朝台灣最高本土化規格之離岸風場目標邁進。

中能風場由國內最大的一貫化作業煉鋼廠中鋼（2002）公司與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同投資成立，風場位於彰化外海約10公里處，獲配取得300MW（百萬瓦）併網裝置容量。

中能風場專案融資籌備至今，進行為期14個月的融資規畫及準備，除了委請中國信託銀行與三菱日聯銀行分別擔任國內與國際之財務顧問外，共計有台灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行及土地銀行等6家銀行擔任統籌主辦行，華南銀行、彰化銀行及台新銀行等三家銀行則擔任共同主辦行。此外，台北富邦銀行、玉山銀行、台灣企銀、上海商業儲蓄銀行（5876）、凱基銀行、高雄銀行及中國輸出入銀行等台灣七家主要公、民營行庫，以及瑞穗、三井住友、東方匯理與三菱日聯銀行等四家國際著名銀行亦一同參貸。

值得一提的是，中能風場專案融資於2021年7月正式於市場募集，兩個月的認購期間不僅出現千億元認購熱潮，超額率達200％，創下離岸風電聯貸認購新紀錄，本次保險國內自留率超過五成，也是國內離岸風電保險史上最高數字。另，本次聯貸更係國內公股銀行首度聯手參與台灣離岸風場專案融資，共同參與的國內外銀行機構共計有20家，顯示台灣綠色金融之發展往前跨出一大步。

中能發電公司王錫欽董事長表示，為響應政府綠能發展政策，中能風場肩負最大規模產業在地化項目，範圍涵蓋海事工程、水下基礎製造、風機零組件生產及陸上電力設施等，本土化程度是全球最高規格，其中的水下基樁由俊鼎製造，水下基礎由興達海基供應，風機供應鏈近十間本土廠商已投入新廠建設或進行既有廠房擴建，風機與水下基礎運輸暨安裝工程委由台船環海執行，加上今日獲得許多在地銀行襄助資金聯貸之力，使得中能風場成為台灣最具指標性的離岸風場。

中能離岸風電計畫執行長Joris Hol表示，在完成本次簽約後，期待專案融資可在今年底前到位。中能風場在融資到位後即會對供應鏈發出開工通知，首先陸上變電站將於明（2022）年初開工動土，而一系列海事工程預計陸續在2023年展開，朝2024年準時併網的目標邁進。中能計畫開發長暨CIP台灣區董事總經理許乃文則表示，CIP 有幸與中鋼公司共同開發並建置具最高本土化比重的中能風場，協助台灣離岸風電從知識與技術移轉，到打造國產化的產業鏈，齊心推動台灣再生能源的轉型。