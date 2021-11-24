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網路交友詐騙2／金管會可以做什麼？

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

評議中心董事長林志潔說，網路交友詐騙橫行，金管會可以做三件事，一是洗錢防制規範，在詐騙完後、從金融斷點上去攔阻，二是幫助執法機構減少人頭帳戶，三是教育宣導。

她說，其中前兩項，事實上，金管會都已經做了，例如2018年洗錢防制評鑑，金融業對KYC(認識你的客戶)做嚴格把關，不允許每個人都隨便開5~6個帳戶。

教育宣導部分，林志潔強調，對消費者不能只是一味保護，而是要賦權(Empowerment)，要讓消費者培養自我負責的態度。

她說，如果一直保護消費者，會讓消費者變得很弱，因為消費者完全沒有覺得要自我負責，「我們去買個牛奶都會看保存期限，你完全沒聽過這個東西，然後在加拿大或是百慕達群島，你也覺得可以去買，你不會覺得很奇怪嗎？難道沒有義務可以去理解商品內容？而且這麼多錢，為何不去好好了解就投資呢？」

「我們有很多合法商品不去買，卻要參加往生互助會？」她說，這也許需要業者更努力，告知民眾合法商品的存在。

洗錢防制 詐騙

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