快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

台灣人壽第十屆祖孫三代線上健走環台 推高齡健康觀念

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
台灣人壽祖孫三代健走拾光台灣阿龍送暖首站來到屏東永大多元照顧中心，為爺爺奶奶們帶來歡樂。照片／台灣人壽提供
台灣人壽祖孫三代健走拾光台灣阿龍送暖首站來到屏東永大多元照顧中心，為爺爺奶奶們帶來歡樂。照片／台灣人壽提供

中信金（2891）子公司台灣人壽的祖孫三代家庭健走活動，每年吸引近萬人參加。受到嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）影響，今年第十屆的「台灣人壽祖孫三代健走拾光」以線上型態舉辦，設計全台線上健走及3代好時光等主題活動，邀請民眾來健走。強調家庭支持力量，帶動長輩維持健康的動力。

有感於新冠肺炎疫情影響，民眾社交活動銳減，許多社區長者孤寂感倍增。「台灣人壽祖孫三代健走拾光」今年特地規劃台灣阿龍送暖活動，出動企業吉祥物台灣阿龍，攜手擁有許多職能治療師、體適能老師組成的愛迪樂健康促進團隊，設計適合高齡者的健康操，和永大多元照顧中心、弘道嘉義大林義和據點的長輩一起運動，將高齡健康促進觀念帶入社區落地實踐。在專業老師帶領下，長輩們做著適齡的健康操跟著伸展，紛紛開心表示「好久沒運動，原本僵硬的身體感覺都靈活了」。

此外，更透過Switch健身遊戲，讓衛生福利部彰化老人養護中心及伯拉罕原鄉長照基地的長輩們，體驗數位電玩，長輩們多為首次體驗，從剛開始的不熟悉甚至害怕，到後來玩得意猶未盡。體驗過程中，長輩們甚至直呼「電腦不只會選花生，還會帶著我運動」，不僅降低對數位的恐懼，更從中體會到運動的趣味。

台灣阿龍不僅和長輩一起運動，更表演魔術大方秀才藝，最後獻上備有保暖襪及口罩的福袋，讓長輩在寒冬季節，不僅身體暖心更暖；看到台灣阿龍逗趣可愛的模樣，長輩們開心程度完全不亞於小朋友，爭先恐後要和阿龍合照。相關送暖活動照片會持續上傳至「台灣（1711）人壽祖孫三代健走拾光」FB粉絲專頁，邀請民眾陪爺爺奶奶一起欣賞溫馨照。

即日起至12月15日止，只要單次完成3公里健走，並透過任一運動app將里程數畫面截圖上傳至「台灣人壽祖孫三代健走拾光」FB粉絲專頁置頂貼文，就有機會抽SONY 50吋聯網4K電視及多項好禮。若透過台灣人壽推出的TeamWalk職場健康管理APP，上傳健走3公里里程數畫面，還有機會再抽神秘大獎。活動詳情請上台灣人壽祖孫三代活動網站查詢。

健走 台灣人壽

延伸閱讀

中信金子公司台壽看好台股 加碼無上限

「我金山我驕傲」健走路跑成功 明年319再見

南投健走節12月健康登場 完走再抽電動機車、平板

搭機、賞鯨船、七星潭健走 花蓮陸海空多元迎2022曙光

相關新聞

一銀落實永續金融 發行10億元可持續發展金融債券

為響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，第一銀行將於12月8日發行總額新台幣10億元之可持續發展金融債券，並於櫃買中...

清水地熱電廠商轉啟動 遠銀獨家融資3.75億元

宜蘭縣政府「清水地熱發電BOT及ROT案」於11月23日舉行電廠啟用典禮，正式成為全國第一家進入商轉的地熱電廠。副總統賴...

新台幣以27.85元開出 貶值4.1分

新台幣對美元今（24）日以27.85元開出，貶值4.1分。

四類放款利率 跌至1.191％

國內資金充裕，即使中央銀行貼放利率已「凍六凍」，銀行新增放款利率仍持續溜滑梯、跌至歷史新低。央行昨（23）日公布10月五...

不動產融資12兆 寫新猷

國人「買房抗通膨」，讓本國銀行不動產放款煞不住。據金管會昨（23）日公布最新統計，10月全體本國銀行不動產相關放款總餘額...

遞延買盤出籠 10月新增房貸衝高

房市遞延性買盤出籠，中央銀行昨（23）日公布，10月五大銀行新承作房貸629.56億元，創四個月新高，月增74.04億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。