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元大人壽：超前部署長期照顧險 安穩迎接人生下半場

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

依據國家發展委員會發布之「中華民國人口推估（2020至2070年）」報告，台灣將在2025年進入超高齡社會，平均每5人就有1人為65歲以上之長者。隨著高齡化進程加速，人們擔心的是活太久，且活得不健康。根據內政部公布之「109年簡易生命表」，國人平均壽命已達81.3歲，而衛福部公布之國人不健康平均生存年數卻創近年新高，達8.47年。元大人壽表示，年老是每個人都會遭遇的人生課題，該有的心態不是恐懼，而是提前部署為自己規劃好長期照顧保障，打造有品質的人生下半場。

因應台灣社會環境，元大人壽考量到因擔心老化、疾病、意外需長期照顧之族群的需求，推出「元大人壽元氣護照長期照顧終身健康保險（LF）」，此商品具有下列四大特色，可提供需被長期照護狀態族群強而有力之保障。

其一是理賠條件更寬鬆，此商品將完全失能也列入理賠條件，若被保險人符合長期照顧狀況時，可理賠「長期照顧一次保險金」，倘符合完全失能現象，也能獲得一筆給付的「完全失能一次保險金」（擇一給付，一次為限）；其次是，提供分期給付保險金（「長期照顧分期保險金」或「完全失能生活扶助保險金」，擇一給付），補足長照缺口，若被保險人完全失能或持續符合長期照顧狀態，即按年給付保險金，第1～10年按保額的24倍給付，第11年起提高為36倍，累計最多給付20年；再者則是，提供豁免保費機制，當被保險人因疾病或傷害造成1～6級失能或符合長照理賠條件可豁免接下來的保險費，保障更周延；最後則是，提供終身壽險保障，身故給付「年繳保險費總額」的1.06倍但扣除已給付之各項保險金。

以40歲李先生投保「元大人壽元氣護照長期照顧終身健康保險(LF)」為例，保額1萬元，繳費年期20年，年繳保險費選擇自動轉帳享有1%折扣，折扣後為40,095元。若李先生於第10年繳費後發生完全失能/長期照顧狀態，除了可豁免第11至20年的保險費，尚可領取長期照顧一次保險金或完全失能一次保險金（擇一給付，1次為限），金額為24萬元。另外，每年還可領取分期給付保險金，領取金額為「第1~10年為24萬元、第11~20年為36萬元」，總計最高給付金額為624萬元。

元大人壽提醒民眾，在選擇長期照顧險時，可優先考慮具有一次性給付保險金的商品，因為面對突發事故需長期照顧時，手邊有一筆資金可因應變動與開銷，將有效減輕家庭之經濟負擔，而長期照顧是一場長期抗戰，平均照顧時間逾8年，因此有分期保險金的設計更能補足長照的經濟缺口。

保險金 長期照顧 元大人壽

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