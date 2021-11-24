7家銀行發行可持續發展債 規模逼80億元

第一銀今宣布，將在12月8日發行10億元、5年期可持續發展金融債，並在櫃買中心掛牌。這也是國內第七家銀行發行可持續發展債，合計發行規模已達76億元。

可持續發展債券(Sustainability Bond)是指企業或銀行透過發行債券的方式，將其所募得資金同時用於綠色投資計畫、及社會效益投資計畫，或其相關放款的融資工具。

目前包括北富銀、土銀、玉山銀、中信銀、永豐銀、合庫及今天宣布的第一銀行都已宣布發行可持續發展債，除玉山銀發債籌資16億元外，其餘6家都是籌資10億元，票面利率介於0.4%~0.52%。

第一銀行發債籌資10億元，票面利率為0.52%。票面利率為銀行付給投資人的付息成本，第一銀發債票面息0.52%，也是其他銀行發行同天期(5年期)中最高。

第一銀行表示，該債券所募資金，有兩大用途，一是綠色投資計畫，主要用於協助廠商發展太陽能、風力發電建置等再生能源的放款；二是社會效益投資計畫，則以扶植小微企業做專案貸款為主。