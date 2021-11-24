快訊

彭博公佈新冠防疫韌性排行榜 一年來台灣從第2跌到31名

直播／第三場公投說明會登場 「重啟核四」黃士修舌戰蔡中岳

7家銀行發行可持續發展債 規模逼80億元

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

第一銀今宣布，將在12月8日發行10億元、5年期可持續發展金融債，並在櫃買中心掛牌。這也是國內第七家銀行發行可持續發展債，合計發行規模已達76億元。

可持續發展債券(Sustainability Bond)是指企業或銀行透過發行債券的方式，將其所募得資金同時用於綠色投資計畫、及社會效益投資計畫，或其相關放款的融資工具。

目前包括北富銀、土銀、玉山銀、中信銀、永豐銀、合庫及今天宣布的第一銀行都已宣布發行可持續發展債，除玉山銀發債籌資16億元外，其餘6家都是籌資10億元，票面利率介於0.4%~0.52%。

第一銀行發債籌資10億元，票面利率為0.52%。票面利率為銀行付給投資人的付息成本，第一銀發債票面息0.52%，也是其他銀行發行同天期(5年期)中最高。

第一銀行表示，該債券所募資金，有兩大用途，一是綠色投資計畫，主要用於協助廠商發展太陽能、風力發電建置等再生能源的放款；二是社會效益投資計畫，則以扶植小微企業做專案貸款為主。

第一銀行 玉山銀

延伸閱讀

4大通路綁定「數位桃園1000+」 悠遊卡、聯名卡已額滿

ESG債券 發行量躍進

中國房地產融資政策放寬 體質不佳企業仍被排除

債券基金 連36周吸金

相關新聞

一銀落實永續金融 發行10億元可持續發展金融債券

為響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，第一銀行將於12月8日發行總額新台幣10億元之可持續發展金融債券，並於櫃買中...

清水地熱電廠商轉啟動 遠銀獨家融資3.75億元

宜蘭縣政府「清水地熱發電BOT及ROT案」於11月23日舉行電廠啟用典禮，正式成為全國第一家進入商轉的地熱電廠。副總統賴...

新台幣以27.85元開出 貶值4.1分

新台幣對美元今（24）日以27.85元開出，貶值4.1分。

四類放款利率 跌至1.191％

國內資金充裕，即使中央銀行貼放利率已「凍六凍」，銀行新增放款利率仍持續溜滑梯、跌至歷史新低。央行昨（23）日公布10月五...

不動產融資12兆 寫新猷

國人「買房抗通膨」，讓本國銀行不動產放款煞不住。據金管會昨（23）日公布最新統計，10月全體本國銀行不動產相關放款總餘額...

遞延買盤出籠 10月新增房貸衝高

房市遞延性買盤出籠，中央銀行昨（23）日公布，10月五大銀行新承作房貸629.56億元，創四個月新高，月增74.04億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。