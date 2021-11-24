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公股首家 兆豐銀行取得信用卡碳足跡認證

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行為公股行庫第一家，正式取得信用卡碳足跡認證。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行為公股行庫第一家，正式取得信用卡碳足跡認證。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀行宣布，今年8月12日已正式完成信用卡碳足跡認證，成為公股首家「信用卡碳足跡認證」發卡行，同時也成為繼玉山銀行後，全台第二家完成信用卡碳足跡認證銀行，為兆豐銀行致力ESG發展開啟了新的篇章。

面對氣候變遷的風險衝擊，導入ESG成為所有企業勢在必行的課題，兆豐金控（2886）在今年初設置永續經營委員會，督陣各子公司將ESG融入日常業務與管理。兆豐銀行信用卡處也在今年初正式展開信用卡的碳足跡認證，將2020年起發行之所有信用卡從原料、製程、配送、使用、到最後廢棄之整體生命週期所需要之二氧化碳進行整合統計，並通過公正第三方SGS台灣檢驗科技股份有限公司查驗，正式取得「ISO 14067碳足跡認證」。

兆豐銀行表示，未來也將持續進行各項信用卡減碳措施，包括推廣電子帳單取代紙本、積極發展線上辦卡與快速核卡以及將卡片替換為環保材質等，希望透過第一線金融產品的改變，逐步落實永續發展，累積企業核心競爭力，以落實兆豐ESG永續經營的精神。

兆豐銀行 信用卡 玉山銀行

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