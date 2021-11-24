響應低碳經濟 元大銀信用卡通過碳足跡查證

元大金控（2885）深化ESG（環境、社會、公司治）)至集團永續DNA，子公司元大銀行全系列信用卡別，本月通過國際機構英國標準協會（BSI）ISO 14067產品碳足跡查證，每張信用卡碳足跡約850g，並持續承諾提高與用戶端的數位化連結，共同降低信用卡使用過程中的溫室氣體排放。

產品碳足跡指的是針對個別服務或商品從原料取得、工商製造、配送到銷售使用及最後廢棄回收等，整個生命週期過程中，直接或間接產生的溫室氣體排放量，是目前各國政府及企業達成溫室氣體減量目標的工具之一，也是客戶、消費者溝通的重要媒介。

元大銀行全系列信用卡每張生產的產品碳足跡約850g，與2018年的減碳基線相比，信用卡產品減碳量在5年內成功達到3%以上，履行產品減碳承諾。

元大金控集團用行動支持綠色金融行動方案政策，支持供應鏈發展低碳產品，共同為減碳努力；提升客戶對於碳標籤產品的使用選擇，以及推廣數位金融服務，如電子對帳單與線上申請服務的作為，達到無紙化節能減碳目標，進而促成低碳經濟的永續消費與生產模式，創造金融、產業與社會環境三贏的局面。

根據金管會統計數據，截至今年6月30日，國銀發行符合碳足跡標籤信用卡僅約33萬張，元大銀行預計向環保署申請「產品碳足跡標籤」與「產品足跡減量標籤 」雙重認證，呼應「綠色金融行動方案2.0」，持續優化數位金融的發展，關注低碳金融商品，並關切與內、外部利害關係人金融服務過程生命週期中的碳足跡，為促進綠色循環，共同建構永續金融生態系。

為鼓勵卡友一同節能減碳救地球，申辦元大證券聯名卡及鑽金智富卡，除享高現金回饋和免費喝咖啡禮遇外，使用電子票證功能可搭乘大眾運輸工具，再享自動加值5%現金回饋，及申請電子帳單免年費優惠，即日起至2022年3月31日前，持卡消費滿千還有機會抽中市值百萬的VOLVO XC40高效輕油電休旅車，讓卡友和元大一起響應低碳經濟，倡導永續生活概念。