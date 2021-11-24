快訊

居家檢疫者完整接種疫苗 外出奔喪、探視放寬為每次4小時

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

響應低碳經濟 元大銀信用卡通過碳足跡查證

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
響應低碳經濟，元大銀行全系列信用卡別通過碳足跡查證，圖為元大銀行鑽金智富卡及元大證券聯名卡。圖/元大銀行提供
響應低碳經濟，元大銀行全系列信用卡別通過碳足跡查證，圖為元大銀行鑽金智富卡及元大證券聯名卡。圖/元大銀行提供

元大金控（2885）深化ESG（環境、社會、公司治）)至集團永續DNA，子公司元大銀行全系列信用卡別，本月通過國際機構英國標準協會（BSI）ISO 14067產品碳足跡查證，每張信用卡碳足跡約850g，並持續承諾提高與用戶端的數位化連結，共同降低信用卡使用過程中的溫室氣體排放。

產品碳足跡指的是針對個別服務或商品從原料取得、工商製造、配送到銷售使用及最後廢棄回收等，整個生命週期過程中，直接或間接產生的溫室氣體排放量，是目前各國政府及企業達成溫室氣體減量目標的工具之一，也是客戶、消費者溝通的重要媒介。

元大銀行全系列信用卡每張生產的產品碳足跡約850g，與2018年的減碳基線相比，信用卡產品減碳量在5年內成功達到3%以上，履行產品減碳承諾。

元大金控集團用行動支持綠色金融行動方案政策，支持供應鏈發展低碳產品，共同為減碳努力；提升客戶對於碳標籤產品的使用選擇，以及推廣數位金融服務，如電子對帳單與線上申請服務的作為，達到無紙化節能減碳目標，進而促成低碳經濟的永續消費與生產模式，創造金融、產業與社會環境三贏的局面。

根據金管會統計數據，截至今年6月30日，國銀發行符合碳足跡標籤信用卡僅約33萬張，元大銀行預計向環保署申請「產品碳足跡標籤」與「產品足跡減量標籤 」雙重認證，呼應「綠色金融行動方案2.0」，持續優化數位金融的發展，關注低碳金融商品，並關切與內、外部利害關係人金融服務過程生命週期中的碳足跡，為促進綠色循環，共同建構永續金融生態系。

為鼓勵卡友一同節能減碳救地球，申辦元大證券聯名卡及鑽金智富卡，除享高現金回饋和免費喝咖啡禮遇外，使用電子票證功能可搭乘大眾運輸工具，再享自動加值5%現金回饋，及申請電子帳單免年費優惠，即日起至2022年3月31日前，持卡消費滿千還有機會抽中市值百萬的VOLVO XC40高效輕油電休旅車，讓卡友和元大一起響應低碳經濟，倡導永續生活概念。

元大金控 信用卡 減碳

延伸閱讀

低碳家園在台南 銀級社區認證全國第一

房屋公司發布低碳縣市排名 環保署：移花接木錯誤資訊

手續費過高 亞馬遜明年起拒收英發行Visa信用卡

廈門拚低碳未來 聚焦新材料產業

相關新聞

清水地熱電廠商轉啟動 遠銀獨家融資3.75億元

宜蘭縣政府「清水地熱發電BOT及ROT案」於11月23日舉行電廠啟用典禮，正式成為全國第一家進入商轉的地熱電廠。副總統賴...

新台幣以27.85元開出 貶值4.1分

新台幣對美元今（24）日以27.85元開出，貶值4.1分。

四類放款利率 跌至1.191％

國內資金充裕，即使中央銀行貼放利率已「凍六凍」，銀行新增放款利率仍持續溜滑梯、跌至歷史新低。央行昨（23）日公布10月五...

不動產融資12兆 寫新猷

國人「買房抗通膨」，讓本國銀行不動產放款煞不住。據金管會昨（23）日公布最新統計，10月全體本國銀行不動產相關放款總餘額...

遞延買盤出籠 10月新增房貸衝高

房市遞延性買盤出籠，中央銀行昨（23）日公布，10月五大銀行新承作房貸629.56億元，創四個月新高，月增74.04億元...

中信金子公司台壽看好台股 加碼無上限

看好台股將上萬八，中信金子公司台灣人壽逢低搶在10月加碼，估進場200億元。中信金昨（23）日舉行線上法說會，中信金控總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。