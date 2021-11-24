清水地熱電廠商轉啟動 遠銀獨家融資3.75億元

宜蘭縣政府「清水地熱發電BOT及ROT案」於11月23日舉行電廠啟用典禮，正式成為全國第一家進入商轉的地熱電廠。副總統賴清德、經濟部次長曾文生、縣長林姿妙等齊聚現場，啟動正式運轉。遠東商銀（2845）為此電廠興建案的獨家融資銀行，以新台幣3.75億元之融資支持能源轉型，提供清水地熱電廠興建運轉所需之資金。

清水地熱發電案由台灣汽電共生公司與將捷建設集團合資成立的宜元股份有限公司得標，取得宜蘭縣府設定特許權20年。發電廠位於宜蘭大同鄉清水地熱公園南側，占地5.7公頃，歷經長達三年多的興建期，已於上個月底取得電業執照。

清水地熱電廠裝置容量約4.2百萬瓦，啟動之後估計可供宜蘭縣三星鄉及大同鄉約一萬戶家庭用電無虞。

隨著氣候變遷風險威脅提高，落實能源轉型成為全球各國的主要課題。為配合政府落實能源轉型設定2025年再生能源發電量占比20%之目標，積極支持金管會「綠色金融行動方案2.0」，遠東商銀除專案融資支持全台第一座地熱發電案的建廠資金，遠東商銀總經理周添財表示，除持續深化相關業務與ESG之結合，並將於近期簽署TCFD氣候相關財務揭露，與政府、企業等攜手，共同追求永續發展的目標。