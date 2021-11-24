元大銀響應低碳經濟 信用卡通過碳足跡查證

元大金控（2885）將 ESG(環境、社會、公司治理)深化至集團永續DNA，積極發揮資金上游影響力，領導供應鏈及客戶重視永續議題，子公司元大銀行全系列信用卡別，11月通過國際機構英國標準協會(BSI)ISO 14067產品碳足跡查證，每張信用卡碳足跡約850g，並持續承諾提高與用戶端的數位化連結，共同降低信用卡使用過程中的溫室氣體排放。

產品碳足跡指的是針對個別服務或商品從原料取得、工商製造、配送到銷售使用及最後廢棄回收等，整個生命週期過程中，直接或間接產生的溫室氣體排放量，是目前各國政府及企業達成溫室氣體減量目標的工具之一，也是客戶、消費者溝通的重要媒介。

元大銀行全系列信用卡每張生產的產品碳足跡約850g，與2018年的減碳基線相比，信用卡產品減碳量在五年內成功達到3%以上，履行產品減碳承諾。元大金控集團用行動支持綠色金融行動方案政策，支持供應鏈發展低碳產品，共同為減碳努力；提升客戶對於碳標籤產品的使用選擇，以及推廣數位金融服務，如電子對帳單與線上申請服務的作為，達到無紙化節能減碳目標，進而促成低碳經濟的永續消費與生產模式，創造金融、產業與社會環境三贏的局面。

根據金管會統計數據，截至今(2021)年6月30日，國銀發行符合碳足跡標籤信用卡僅約33萬張，元大銀行預計向環保署申請產品碳足跡標籤與產品足跡減量標籤雙重認證，元大金控呼應綠色金融行動方案2.0，持續優化數位金融的發展，關注低碳金融商品，並關切與內、外部利害關係人金融服務過程生命週期中的碳足跡，為促進綠色循環，共同建構永續金融生態系。

為鼓勵卡友一同節能減碳救地球，申辦元大證券聯名卡及鑽金智富卡，除享高現金回饋和免費喝咖啡禮遇外，使用電子票證功能可搭乘大眾運輸工具，再享自動加值5%現金回饋，及申請電子帳單免年費優惠，即日起至2022年3月31日前，持卡消費滿千還有機會抽中市值百萬的VOLVO XC40高效輕油電休旅車，讓卡友和元大一起響應低碳經濟，倡導永續生活概念。