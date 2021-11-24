櫃買中心攜手資誠及元大證券 推動優質企業上興櫃

櫃買中心為積極推動優質企業進入資本市場並增進企業對資本市場的暸解，特於今(2021)年11月23日與資誠聯合會計師事務所及元大證券合作，共同於新竹舉辦推動優質企業上櫃及戰略新板座談會–帶領邁向成功之路，吸引許多公司負責人及高階主管與會。

櫃買中心表示，新竹地區是台灣重要的科技產業聚落，有許多具有發展前景的公司，為協助該等公司順利進入資本市場籌資並進一步壯大規模，這次座談會中特別針對櫃買多層次市場及於今年7月設置的興櫃戰略新板、進入資本市場事前準備、申請上櫃相關規定與重點詳細說明，以利企業得以及早因應及準備。

另外，這次座談會特別邀請已掛牌上櫃的西北臺慶科技(股)公司總經理謝明良說明上櫃實務經驗分享，以及由元大證券投資銀行副總經理林佩宸說明企業成長資本運作策略，最後由資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆分享第三代半導體新趨勢。

櫃買中心秉持分階段育成的多層次資本市場架構及考量創新企業特性，於現行興櫃市場下增設戰略新板，讓目前尚未公開發行之創新企業，於向櫃買中心申請登錄戰略新板時，可以併同申報簡易公開發行，加速登錄時效，且戰略新板登錄條件友善（無設立年限、獲利能力、股權分散等限制），進入資本市場便捷。

櫃買中心說，希望有更多優質企業加入櫃買家族的行列，形成產業聚落，讓企業提高能見度，有助於延攬優秀人才及拓展公司業務，並透過資本市場募集資金以利持續創新及研發，達到永續發展的目標。