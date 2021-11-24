元大攜手法務部推廣更生業務逾十年 獲表揚

元大金控集團長期推廣更生業務，培養更生人回歸社會的工作技能，今年受到新冠肺炎影響，響應法務部規劃，針對弱勢更生人及更生家庭，提供圓夢創業貸款，幫助更生人短期緊急紓困，元大文教基金會獲法務部頒發協助推展更生保護事業有功團體。

法務部表示，目前矯正機關共收容五萬多人，半數為毒品犯，社會對於更生人的排斥與恐懼，讓沒有職能又求助無門的他們，大多走上回頭路，再度成為社會動盪不安的因子。元大文教基金會表示，除了堅定的決心以外，更生人更需要外界的接納，元大金控集團長期扮演公益平台的角色，引進各方資源，推廣更生保護工作，唯有把監獄職訓教育做好，讓受刑人學習回到社會後所需的技能，扶助他們人生的下半場重新出發，不僅直接幫助數萬個家庭，更間接幫助社會治安穩定。

面對疫情衝擊，許多更生人工作停擺，不想更生人因為生活鋌而走險，元大提供緊急紓困方案，除了採購更生產品、受保護管束人的自營產品，組成「愛心防疫物資包」送給獨居年老、清寒的更生家庭；也因為打包、運送防疫物資包需求，提供失業更生人及更生家庭工作機會，創造短期經濟收入；針對剛就業尚未領取薪資，以及暫無住所棲身的更生人，購置悠遊卡以採購生活必需品；遇有更生家庭子女就學陷入困境者，予以勤學紓困補助，包括入學新生費用補助與數位學習設備補貼，減輕其就學負擔。

元大金控集團善盡企業社會責任，攜手台灣更生保護會推廣更生保護工作逾十年，辦理「砂畫藝術研習班」、「銅雕藝術技能班」等，鼓勵更生人學習一技之長，解決他們生活、就業及求學等問題，期待大眾瞭解更生保護工作對社會安全重要性，以接納和關懷，幫助更生人，進而建立健全的法治社會。