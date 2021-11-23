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中信金旗下投信副總黃大川 跳槽任兆豐國際投信總經理
兆豐金控（2886）今天下午董事會，通過改派旗下兆豐國際投信董事代表人，由中信金（2891）旗下中信投信副總經理黃大川跳槽出任，黃大川並內定為兆豐國際投信新任總經理，兆豐國際投信預定12月1日召開董事會通過總經理聘任案。
兆豐金今天董事會召開時間頗長，直到晚上近7時才結束，隨後發布重大訊息，公布兩項人事案，一是一銀租賃（廈門）前副總經理廖龍興，派任為兆豐資產管理（AMC）董事，有可能接替兆豐國際投信董事長陳佩君原來擔任兆豐AMC總座遺缺；另一為派任黃大川為兆豐國際投信董事，並擬為新任總經理。
兆豐金在會後表示，兆豐投信總經理將由黃大川接任，期盼落實客戶認同與增長管理資產規模。黃大川目前為中國信託投信副總經理，他畢業於國立成功大學數學系與應用數學研究所，金融從業資歷25年，橫跨壽險、證券、投信三領域，證券期貨雙分析師與@CFP持證，早前任職保誠人壽精算部門，後續職涯多在投信業服務，在寶來、元大、永豐與中信投信等公司服務期間，除直銷、通路、分公司前線業務外，也歷練企劃幕僚與研究等單位，兆豐金期待借重其數理背景與客戶實務經驗，在紮根績效分析管理下，也能帶領團隊落實客戶認同與增長管理資產規模。
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