趕在出售前解決勞資糾紛 花旗與工會開勞資協商會前會

花旗銀出售台灣消金案，最快可望在今年結束前確定買家，但同時金管會與勞動部也緊盯花旗銀勞資爭議。花旗銀今表示，上周五與工會正式展開勞資協商會前會，由勞動部勞動關係司司長主持，將於工會提出協商訴求儘速召開協商會議。

花旗銀行表示，在勞動部協調下，上周五（19日）下午跟花旗銀行企業工會，正式展開勞資協商會前會，雙方針對後續勞資協商的程序問題進行討論。會前會由勞動部勞動關係司司長王厚偉主持，與會者包括全金聯秘書長韓仕賢、花旗台灣區銀行管理團隊、花旗銀行企業工會代表及雙方律師。

花旗銀行表示，會前會中花旗管理團隊與工會針對未來勞資協商會議的正式框架，包括協商頻率、主席、地點等內容交換意見，雙方代表在會議中秉持合作互信的態度、積極溝通，後續將於工會提出協商訴求後，盡速擇期再次展開協商會議，聚焦協商員工權益相關議題。

花旗也表示，針對全體員工，將推出全新的溝通平台「 SmartCiti」，協助同仁即時掌握最新勞資溝通訊息及相關公告。並承諾將秉持善意及積極溝通的態度，與工會代表進行勞資協商，妥善保障花旗員工的權益與福利。