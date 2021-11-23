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房貸指標銀行說話了！ 房價短期內難有下跌空間

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

身為房貸指標銀行的合庫銀行，持續看好未來房市景氣。合庫銀主管指出，隨著疫情趨緩與疫苗施打覆蓋率逐步提升，房市信心回穩，且市場資金充沛、利率維持低檔，加上建材報價上揚、缺工問題不斷，成本面因素不易讓房價有下跌的空間，預估未來半年，國內房價很難有下跌空間。

合庫金（5880）今（23）日舉行線上法說會，房市景氣預估與銀行房貸業務表現，成為媒體與法人的關注焦點。對於未來房市景氣，合庫銀主管分析，去（2020）年下半年疫情影響淡化，加上房貸利率維持低檔、境外資金回流發酵，市場需求回溫，房市成交量開始成長，去年全年買賣成交量達32.66萬棟，較前年同期30.03萬棟成長8.76%。

今年前八月，房市成交量22.1萬棟，較去年同期20.02萬棟，成長10.39%，房市景氣呈現復甦成長。隨著國內疫情在9月後趨緩，民眾看屋意願回升，加上剛性需求、利率維持低檔及通膨助漲下，即使央行及政府相關部會穩定房價的政策陸續推出，六都加新竹縣市的房價仍呈「價漲量增」。

展望今年第4季，合庫銀主管認為，房市利多簇擁，房價短期內很難有下跌的空間，除疫苗施打覆蓋率逐步提升及疫情趨緩，有助房市信心回穩外，市場資金充沛、利率維持低檔，再加上目前的建材報價上揚、缺工問題不斷，成本面因素也不易讓房價下跌，估計未來半年，國內房價很難有下跌空間。

在不動產業務部分，截至10月底，合庫銀房貸餘額為5,786億元，較去年底成長6%，土建融餘額為1.532億元，較去年底去年底成長17.13%。

對於明年房貸成長目標，合庫主管指出，房貸目標成長率是以經濟成長率為參考基準，至少會超過主計總處預估的明年經濟成長率3.69%。

近期金管會關注銀行對建商放款過高問題，合庫銀主管強調，內部對行業別，像是營建、不動產業等設有授信限額，避免行業風險過度集中，同時也有總量管制，以及各地區限額等監控指標，並嚴格遵守銀行法72-2條的三成限額規定，截至9月底，合庫銀不動產貸款承作比例達28.72%。

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