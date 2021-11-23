大到不能倒銀行 這6家提「生前契約」因應三大危機

金管會晚間宣布，今年6家「大到不能倒」銀行名單與去年維持不變，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、合庫和第一銀，銀行局主秘侯立洋說，這6家已向存保提報「經營危機應變措施」，當出現流動性、資本不足及其他重要經營危機等3大問題時，該如何因應。

這「經營危機應變措施」也稱為「生前契約」，金融界也有人戲稱「自殺方案」，即在這6家銀行出現重大經營危機時，銀行可能採取變賣資產等「自殺方案」。

侯立洋說，這6家銀行已在今年8月將「生前契約」提報存保，金管會正就合理性、可行性和妥適性等3大面向做檢視。

侯立洋也坦言，這6家銀行在金融市場具有領導性地位，金管會期許這6家銀行可以替金融穩定承擔更多責任與使命，換言之，一旦有出現「不妥適行為」，就會從嚴處理，沒有如小規模銀行酌減量刑。

依金管會規定，這6家銀行須在2025年資本標準，包括普通股比率、第一類資本比率、資本適足率，需分別達到11%、12.5%及14.5%。

若以今年第二季數字來看，僅兆豐銀和第一銀行尚未提前達陣，其他4家銀行，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀和合庫，都已提前達到2025年的最終目標。

提前達標，代表未來增資壓力可以大幅減緩，也有利現金股利發放，但若這些大銀行持續拓展業務，放款業務擴增下，資本仍得隨著增加。

侯立洋說，兆豐銀今年第二季資本適足率(14.06%)、及第一銀行第一類資本比率(11.22%)、資本適足率(13.17%)雖未提前達陣，但已符合2024年要求，各銀行配發股利時也會去檢視資本結構是否妥適。