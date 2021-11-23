台壽10月加碼 中信金總座：看好台股破萬八加碼無上限

看好台股將上萬八，中信金（2891）子公司台灣人壽逢低加碼，10月底估已經進場加碼200億元。中信金今（23）日舉行線上法說會，中信金控總經理吳一揆指出，台股仍維持極佳量能，未來看好台股有機會突破一萬八千點，台壽仍看好台股，且「加碼無上限」。

吳一揆指出，目前台壽投資股票未含基金部位，約占比9％。台灣人壽至第三季為止，投資資產總額為1.98兆元，接近2兆元，其中現金部位較第二季的７％降低至5.9％。

中信金控今年前三季獲利已經賺贏去年全年獲利，關於現金股利政策，中信金財務長邱雅玲指出，金控對現金股利配發預期是50％上下。市場推估，中信金明年現金股利政策仍有機會維持1元以上水準。

而由於台壽今年獲利佳，是否規劃股利上繳中信金控？台壽資深副總葉栢宏指出，未來接軌IFRS17負債成本低，現在是3.05％，因此會傾向將規劃股利上繳金控，而扣掉實現債券資本利得後的提存，今年仍有可配發盈餘，根據過往經驗，各家通過上繳比例落在20％上下，以目前來看，將有機會申請，但仍要等待金管會核准。

台灣人壽前三季合併稅後盈餘為225.90億元，前三季年化投資報酬率4.43％，其中，國內為1.75％、海外3.96％、整體股票部位13％，不動產則僅有0.6％，主因目前有開發中的案子，這部分目前沒有收益率。

今年股加債，至目前已經實現250億元資本利得，股約占比四成、債約六成。

對於國內外股市相對高點，台壽投資部位是否有影響？葉栢宏指出，明年接近年底會有升息，因此看好明年經濟展望，好壞消息都有下，股市走震盪格局，台壽將趁勢尋找產業趨勢股票投資，例如另外10月台股波動較高，台壽已經進場布局，提升1％占比。

對目前不動產看法，將會選擇在都會區、精華區商辦，也會鎖定有穩定承租戶的商辦，作為投資標的。