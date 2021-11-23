COP 26籲重視氣候風險 集保積極參與國際碳數據研討

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）於10月31日至11月12日在英國格拉斯哥以實體會議方式舉行，與會人士疾呼全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻挑戰，應採取更積極的手段與政策工具，來抑制全球均溫升幅。

另外，一場由全球最大ESG媒體「責任投資人」(Responsible Investor)主辦，結合全球學者專家為期四天的「亞洲責任投資人論壇」，於台北時間11月8日至11日盛大登場，論壇中，針對金融機構減碳、氣候風險及綠色債券等議題獲得廣泛討論，集保結算所與國泰金控為該論壇受邀演講之台灣代表。

集保結算所經理黃蓁蓁會後受訪表示，台灣正處於永續轉型的重要時刻，為呼應今年聯合國氣候峰會目標，無論政府機關或各企業團體，均已開始研議減碳相關議題及採取行動，這是一股力量，驅動上市櫃公司董事會及管理階層，更加重視其營運過程中對環境及社會的影響。

黃蓁蓁引用Sustainalytics 數據指出，台灣公司在2020-2021年間， ESG風險管理評分之平均數與中位數都大幅提升10%，顯示有相當數量公司大幅改善其 ESG 管理效能。

不過，在這過程中也發現，多達五成台灣公司碳排放數據揭露不足，隨國際對減碳的標準提高，公司必須有所因應。因此，集保結算所IR平台正密切追蹤多項國際倡議，探索收錄更多數據之可行性，如歐盟永續金融揭露法（SFDR）所提出之重大負面因子（PAI）數據、國內發行公司之碳排放數據等，期未來能攜手國內上市櫃公司及投資機構人，共同為氣候變遷及減碳目標，善盡地球公民之責任與義務。