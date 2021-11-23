中信金法說會 估台央行明年升息1碼、台幣維持28元波動

中信金控（2891）今（23）日舉行第三季法人說明會，中信金財務長暨發言人邱雅玲指出，看好明年台灣經濟成長，估GDP為3.5％，今年攀高到6％，基於利差、通膨、景氣，料台灣央行最快明年第二季至第三季升息一碼（0.25個百分點），新台幣在兩股力量拉扯落在28元波動。

新台幣匯價上，邱雅玲指出，明年台幣需求是多的，因為國人在海外金融投資流出將減少，原因包含：壽險業商品策略調整、政府鼓勵加速台商資金陸續匯回、稅制調整不利於台商資金存放海外；但資金又會因美升息，熱錢流回美，而吸引資金流出。

因上述兩大力量拉扯，邱雅玲估新台幣波動區間將會維持在28元上下，但不一定長期維持在28元字頭，將可能隨著資金流入多寡，呈現波動狀況。

景氣部分，中信金估台明年GDP落在3.5％，看好長期台灣GDP平均可維持在3％。邱雅玲說，基於疫情控制得宜，民眾消費意願增加，內需服務業恢復，政府推動振興方案，激發民眾消費動能攀高，公教人員薪資又調整，企業獲利好等原因，明年內需將成為台灣經濟主要成長動力。

邱雅玲解釋，GDP必須考慮投資面，在供應鏈重組過程中，台灣投資需求仍在，全球經濟表現如果穩健，估計台灣出口仍是正貢獻，此外，台灣景氣已經連續八個月維持熱度很高的紅燈，表現優於亞洲其他經濟體，因此持續看好明年台灣景氣。

在物價通膨面上，邱雅玲指出，內部估計，台灣明年物價成長率將落在1.5％，基於國際大宗物資價格逐步回落，以及基本工資與公教人員薪資調整，假設運費可以回落，估計台灣明年通膨年增成長率將可望下滑。但如果以目前央行重貼現率1.125％，小於通膨1.5％，「台灣目前實質利率是負的，存錢利率會被通膨抵銷」。

台美利差上，假設考慮與國家利差動態平衡前提，邱雅鈴認為，假設美國聯準會（Fed）在明年升息，估計央行為了要讓熱錢不失去秩序，將有機會在明年啟動升息循環。