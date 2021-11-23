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築巢優利貸及自住風 中信金看好明年自家房貸量能成長

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

中信金控（2891）今（23）日舉行第三季線上法人說明會，中信金財務長邱雅玲指出，中國信託剛剛標到公教人員築巢優利貸款，以及看好明年房市穩定成長，兩大力量相加，仍看好明年中信銀房貸量能會穩定成長。

對於金管會昨（22）日喊出，已經匡列八家建築融資放款比重高於同業平均的銀行，要求提出改善計畫，中信金控回應，中信銀的建築融資占放款比重相對比較小。

邱雅玲指出，房市是影響台灣經濟景氣的因子之一，目前觀望，在美國聯準會（Fed）升息之前，現階段利率不會再有變動，而房貸定價規則是跟著市場利率走，因此，整體房市一方面有基本支撐，包含台商回台、科技業增加產能以及投資，另外另一方面，也有剛性自住需求支撐買盤，看好房市仍會穩定成長。

此外，中信銀剛標到公教人員築巢優利貸款，兩大力量相佳，看好中信銀明年房貸量能穩定成長。

邱雅玲說，中信金明年獲利有三大動能。第一，台外幣放款，因出口旺盛，包含5Ｇ、綠能、電動車等需求，進出口活動依舊看佳，將會驅動客戶台外幣放款需求。

第二，利差，內部估計將由升息循環啟動，內部策略也將調整，提供較好的服務給中小企業客戶，也會推出消金新商品。

第三，財富管理手續費收入動能可望持續，今年已經很強，明年看好會持續。

中信銀 中信金控 房市

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