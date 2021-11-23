中信金前三季狂賺464億元 已賺贏去年全年

中信金控（2891）今（23）日舉行法人說明會，對外說明2021年前三季營運概況及經營績效。中國信託金控自結2021年前三季累計稅前盈餘533.80億元，累計稅後盈餘為464.75億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.03%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後盈餘（EPS）為2.33元。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，金控旗下各子公司之營運及獲利表現亮眼，2021年前三季稅後盈餘較去年同期成長28.6%，已超越去年全年獲利，其中中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）前三季合併稅後盈餘為228.43億元，台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）前三季合併稅後盈餘為225.90億元。

中國信託銀行2021年前三季核心業務動能穩健，法人放款、房貸及無擔消費貸款皆維持強健的成長動能，整體放款年成長達6.9%；手續費收入受益於疫情緩和，各項業務成長動能穩健，其中財富管理業務受益於投資市場熱絡，財富管理手續費年成長達20.9%。中信銀行之資產品質維持良好，截至2021年9月底之合併逾期放款比率為0.40%，合併呆帳覆蓋率為314.9%。

保險業務方面，台灣人壽維持穩健、多元的產品與投資策略，2021年前三季初年度保費收入較去年同期成長36.4%，業界排名第三名。另受益於資本市場熱絡與股利收入挹注，投資收益維持良好成長動能，此外，準備金負債成本及避險成本下降，故台灣人壽前三季稅後淨利較去年同期成長42%。

中信銀行繼今年9月完成增加泰國LH Financial Group Public Company Limited（簡稱「LHFG金融集團」）持股至46.6%後，進一步於今年10月取得LHFG金融集團過半董事席次並指派董事長及高階經理人，至此LHFG金融集團正式納入中信金控旗下，成為中信銀行的子行。LHFG金融集團將透過移植臺灣成功經驗，協助當地臺商與外資企業所需之跨境金融服務與商品，並積極拓展泰國當地市場。