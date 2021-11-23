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凱基證券送暖庇護工場 同仁認購助就業

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券認購捐贈庇護工場烘焙品，協助身心障礙院生就業並幫助其他弱勢族群。(凱基證券/提供)
凱基證券認購捐贈庇護工場烘焙品，協助身心障礙院生就業並幫助其他弱勢族群。(凱基證券/提供)

凱基證券捐的的凱基慈善基金會長期關懷弱勢，凱基證券員工在公司推動ESG與社會永續的理念下，積極參與基金會慈善活動，自發性投身社會公益，長期支持庇護工場身心障礙院生、以定期定額方式購買庇護工場烘焙品，用行動來支持身心障礙院生。認購活動連續五年來投入金額已達到400萬元，今(2021)年更獲得桃園市政府鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽優勝廠商第一名金質獎，表彰凱基證券同仁們熱心公益，協助弱勢族群不落人後。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券同仁以一年為期，每月100元購買庇護工坊烘焙產品，已連續五年積極支持愛心麵包認購活動。愛心麵包認購活動不僅協助身心障礙院生讓他們有工作機會，不少同仁更將購買之愛心烘焙品轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校；一份愛心協助了庇護工場院生，也同時幫助了其他需要關懷的族群。

今年受新冠肺炎疫情影響，愛心麵包配送於5月時被迫暫停，9月疫情稍緩後隨即先恢復烘焙品轉捐贈，再全面趕工追上供應進度，院生們終於可以不中斷寶貴的工作機會。此外，弱勢單位也能夠再定期收到愛心麵包捐贈，老人中心長輩們開心表示，暖心的烘焙品營養又美味，大家都很期待每個月到來的驚喜；偏鄉學校參加課輔的小朋友們同樣很期待愛心麵包，讓他們做功課時不會餓肚子，學習更帶勁。

樂桃桃庇護工場表示，他們依照身心障礙院生個人能力安排工作，讓院生們從工作中獲得成就感，而來自凱基的愛心購買讓他們有穩定的收入，即使去年爆發新冠肺炎疫情影響各行各業，社福募款也受到衝擊，但凱基的愛心支持沒有中斷，成為一股安定力量，撫平了大家的焦慮心情。身心障礙院生的努力需要被社會大眾看見與相挺，讓他們能夠繼續做喜歡的工作並自主生活。

凱基證券以「取之於社會，回饋於社會」理念，與員工共同實踐ESG精神，從凱基慈善基金會提供弱勢學童獎助學金、營養早餐，到捐贈防疫口罩、員工自發定期支持庇護工場、募集耶誕愛心禮物鞋盒送暖偏鄉學童，都希望以與社會共好的精神，傳遞愛心到台灣甚至國際各個角落，發散社會正面能量，實踐企業永續使命。

凱基證 庇護工場

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