勤業眾信：四大重點投資改寫零售生態

2021年的零售產業正步入加速轉型的階段。由於獲客成本（Customer Acquisition Cost, CAC）的提升，科技企業、原生數位零售商與消費產品企業之間的界線逐漸模糊，出現市場重疊等問題。勤業眾信聯合會計師事務所指出，2021年可謂是在數位轉型及新零售規則帶給零售業者許多挑戰，只要儘早回應市場變革的信號並完善企業的數位布局，這次疫情也能成為企業脫穎而出的關鍵契機，迎接新常態零售時代。

勤業眾信今天發布「消費產業洞察 – 新常態下的零售革新」報告，彙整出「數位加速、供應鏈彈性、健康與安全及重整成本結構」四大重要趨勢。「2021零售產業展望」指出，疫後產生的新常態根本上改變消費習慣及整體零售生態。零售產業正面臨供應鏈中斷、通膨、貨運塞港及疫情等問題，隨著COVID-19疫苗覆蓋率提升，全球的確診人數仍不斷增加，這將持續加深消費者回歸線下消費的顧慮，全球零售業者在健康與安全上也應持續進行投資布局，並拓展新的收入來源。

勤業眾信風險諮詢服務部資深執行副總經理張益紳表示，Deloitte Global年初的零售產業訪談中發現，有五成的零售業者認為零售業國際化已是不可逆的趨勢，加上疫情的影響，全球線上互動將會持續成長，企業紛紛開始朝向數位化、差異化改革，提高品牌的識別度和競爭力。而在新常態中，實體店面逐漸成為企業建立品牌形象及增加顧客體驗所打造出之場景，可視為是企業對外曝光和溝通的重要管道之一。未來消費者選擇零售商的標準將不再著重於商品本身，而是更著重於服務以及購物體驗。故持續增加消費者對於品牌通路的好感度，和打造有感的購物體驗將是未來業者重要的發展方向。

至於2021零售企業首要投資布局面向，首先是拓展數位投資的目的，做出品牌數位差異化；其次為業者應積極整合供應鏈、倉儲管理和數位用戶體驗；第三是驅動消費者購物關鍵：健康、安全和信任；最後則是產業發展新趨勢，鍛鍊企業解決盈利能力、調整成本結構 。