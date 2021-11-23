企業財報正向激勵 美股成長股續強、量價同步成長

在企業財報普遍優於預期激勵下，美股上周大致表現正向；但歐洲則在新冠疫情重新升溫的影響下表現較弱。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括已開發歐洲、歐非中東以及拉丁美洲等地股市資金呈現淨流出狀態；其餘如美國、新興市場以及亞洲不含日本等地股市則迎來資金淨流入，其中美股以32.91億美元的淨流入資金，動能居全球股市之冠。

安聯投信表示，多空雜音在過去一周持續干擾市場，包括拜登基建法案獲得簽署、美國初領與續領失業救濟金人數探低以及正向的零售數據對股市帶來正向激勵，但持續偏高的通膨數據以及歐洲再次升溫的疫情也對航空與能源類股帶來衝擊。觀察過去一周主要股市表現，美股四大指數漲跌互見，除道瓊單周下跌外，以成長股為主的標普500、那斯達克與費城半導體等皆收紅，其中科技指數如那斯達克與費半皆再創新高，道瓊歐洲600則是在新一波疫情的影響下單周收黑。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，觀察全球主要資產類別，可發現從年初至今，成熟市場股票以約20%的漲幅，領先包括MSCI世界股票指數、新興市場股票以及各式主要債券資產；進一步從市場分析全球主要股票指數，可發現包括新興歐洲、道瓊歐洲600以及美股標普500等指數表現也優於新興市場、亞洲等地股市指數，呼應歐美因疫苗施打進度領先、經濟復甦較快的狀況。

從產業與類股的角度來看，莊凱倫表示，在MSCI世界指數11大類股中，除包括能源、非必須消費與金融等受惠於去年低基期以及經濟復甦、景氣回溫等效應，自年初至今表現亮眼的類股外，去年在疫情期間已有不錯表現的科技類股年初至今也不惶多讓，同期間累積漲幅近30%；且在10、11月以來，在年底旺季以及第三季財報普遍正向的激勵下，動能更顯強勁。

從經濟基本面向來看，莊凱倫表示，根據國際貨幣基金（IMF）於10月發表之報告預測，今年全球經濟成長平均可來到5.9%、且在第二季來到高峰。後續隨著財政刺激與企業重啟將基期墊高，明年成長速度可能轉為溫和，但成長態勢不變，目前預估仍可達到4.9%水平，整體仍偏正向，有望持續支撐風險性資產後市表現。

在風險部分，莊凱倫指出，隨著時序進入疫情好發季節的秋冬，歐洲地區確診人數也攀升；不過進一步分析，可發現確診者多以未接種疫苗者為主，而在各國政府持續提高疫苗覆蓋率下，疫情對經濟活動影響可能相對有限；其次，在通膨部分，雖近來相關數據仍偏高，但隨著供應鏈逐漸恢復，預估未來通膨將自高點回落，但可能仍維持於2%以上。未來應持續觀察包括供應鏈瓶頸、勞動市場改善狀況及房租漲幅，作為判斷通膨後續發展的參考。

回到投資建議上，莊凱倫表示，因歐美地區目前疫苗接種普及率較高，經濟復甦狀況良好，加上今年以來主要企業財報數據普遍正向，股市整體表現正向。故建議在投資配置上應以基本面較佳之美股與歐股為主，並著重於有良好企業獲利成長率、經濟展望相對明朗的成熟市場股市與產業，做為持續驅動資產成長的動能。

在台股方面， 安聯投信台股團隊表示，在第三季財報效應以及多數企業對明年展望正向等利多消息帶動下，台股不但逐步擺脫9月諸多負面消息的反覆影響，從10月初的低檔16162點開始走揚，交投也有挑戰新高的氣勢。

在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，根據中國今年雙11檔期（10月26日到11月15日）銷售數據，線上通路電視銷量年增11%達420萬台，整體銷售情況優於市場預期。此外，整體上游晶圓代工維持滿載至明年上半年的趨勢不變，部分製程持續漲價，也消弭了之前投資人對於產業庫存調整的擔憂。

展望後市，廖哲宏指出，從近期的產業數據以及企業展望表現觀察得知，長期而言仍看到電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢的持續發展，呼應先前對產業的正向看法。此外，隨著明年第一季的展望愈趨明確，先前市場擔憂供過於求的景氣循環股，短期也有機會看到不錯的股價表現。