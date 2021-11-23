高收益債與新興市場債資金動能降溫 投資級債續淨流入

通膨數據推升市場對聯準會寬鬆政策步調預期，加上股市在企業獲利優於預期的帶動下再創新高，債市資產漲跌互見，資金動能也互有消長。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除投資等級債資金淨流入29億美元外，高收益債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態，動能較前一周有所轉弱。

安聯投信表示，過去一周美國聯準會部分官員發言提高了市場對於貨幣政策緊縮步調和幅度的預期，並使美國10年期公債殖利率在周間一度走高；不過隨著歐洲國家的新冠疫情轉趨緊張、部分國家重新採取封閉管理措施，美債殖利率再度回落，單周收於1.55%水準。觀察全球債券資產，政府公債受到歐洲疫情升溫帶來的避險情緒走升；信用債部分則在美債殖利率波動加劇的影響下漲少跌多，除美國投資級債外，多數債券資產單周微幅收黑

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，觀察追蹤債市波動度的MOVE指數變化，可發現從今年3月開始，在包括對聯準會貨幣正常化步調的預期、通膨走揚以及期待解封後的經濟反彈等各式因素影響下，債市波動出現明顯攀升，雖在聯準會與市場的持續溝通以及消化雜音下，波動度略有下降，但拉長來看波動指數仍續呈走升態勢，顯示債市投資人對利率變動的擔憂仍高。

謝佳伶表示，分析各式因子以及MOVE指數走勢，在接下來甚至到2022年，債市投資人最應關注的應為「利率風險」；相較之下，在經濟復甦、企業體質改善的支撐下，債券違約風險則較低，主要調查研究機構的報告多顯示以高收益債為主的信用債違約率自去年以來持續下降，到明年也有望維持相對低點，故信用風險應相對受控。

謝佳伶表示，隨著包括聯準會在內等各國央行陸續開始實施貨幣正常化政策，包括市場對緊縮步調預期可能出現的落差、通膨偏高延續狀況等因素都可能使美國公債殖利率持續震盪，進而衝擊多數債券資產價格，故接下來在投資債券上，建議應留意資本保護的重要性，以及收益率是否足夠抵抗利率變化帶來的價格波動。

謝佳伶指出，為應對美債殖利率的波動，在投資債券時首先應選擇具有較短存續期的券種，藉著債券距離到期時間較短的特性，降低期間會受到利率波動影響的時間，承擔較少的利率風險。在追求更佳收益率部分，則可選擇平均具較公債殖利率為佳的高收益債，並可鎖定近期財報獲利與展望正向、企業體質穩健且具較佳評等的美國企業所發之短年期高收益債，降低信用風險，藉由同時致力於風險的控管以及提高收益率，在市場震盪波動時追求更佳的風險調整後報酬（Risk-Adjusted Return）。