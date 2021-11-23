兆豐銀：機器人理財處女座最愛 但交易金額輸給這星座

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行率公股之先推出機器人理財，吸引公股行庫紛紛跟進，根據兆豐銀行大數據資料分析顯示，對機器人理財接受度較高的星座前三名，分別為處女座(佔比9.19%)、天蠍座(佔比8.96%)以及天秤座(佔比為8.94%)，分析結果與其他家銀行公布的資料趨勢相近。

星座專家分析指出，處女座深思熟慮，追求完美，適合機器人理財的分析與理性特性；天蠍座觀察敏銳又有執行力，適合透過機器人理財來投資市場並達成理財目標；天秤座則是愛嚐鮮、個性活潑，較能接受機器人理財這類新的理財工具。另外，兆豐銀行發現一件有趣的事，如以機器人理財交易金額來看，前兩名則是是天秤座及雙魚座，兩者合計佔比約21%，投資行為上的表現較其他星座積極。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，民眾消費模式的改變，挑戰銀行與投資人之間的互動方式；因應疫情下的宅理財需求，兆豐銀行持續推動「無接觸理財」服務，做為首家推出機器人理財服務「理財e把兆」的公股行庫，開辦一年多以來，已有上萬投資人申請。根據兆豐銀行統計，截至今年9月底，投資人使用機器人「理財e把兆」與去年同期相比，客戶數成長近131%，資產管理規模更成長近415%，其中40到50歲的中年族群佔比29%，僅次於30到40歲的青壯年族群佔比30%，也可看出e化的理財服務，不再專屬年輕族群使用。

為鼓勵民眾體驗數位金融服務的便利性，即日起至12月31日止，凡兆豐銀行「MegaLite」數位存款帳戶客戶，透過機器人「理財e把兆」服務申購定期投資組合交易(須輸入優惠代碼ELITE)，且連續扣款達12次(含)以上，不僅申購免收手續費，還可享有該筆定期投資組合終身免收信託管理費的優惠，民眾只要一指上網，就能宅在家輕鬆投資理財並享好康優惠。