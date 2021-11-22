防股市禿鷹狙擊 立委要金管會查有無不法

近期光洋科經營權之爭，鬧得沸沸揚揚，引起立法委員、金管會及財政部等單位注意，甚至，財政部已祭出政策，避免銀行資金介入經營權之爭。光洋科對此表示高度支持，盼政府及有關單位儘速施行，以維護市場機制正常運行。

雖然企業策略結盟或併購屬於正常狀況，但以非正當資金併購企業，已引起社會輿論撻伐。金管會、央行及財政部、於今日立法院財政委員會中以「遏止放貸成為股市禿鷹及炒房之推手」為題報告，說明如何遏止銀行資金用於非正當用途，如：炒房、惡意併購企業。

立委於財委會公布股市禿鷹的慣用手段，例如以少少股權加上大量委託書來取得經營權，或是取得經營權後，對持股採取高質押比，將資金貸出繼續用於併購，幾乎每年都在上演攻略戲碼，已有13家公司因此淪陷。對此，金管會主委黃天牧回覆，這樣不符社會公道，但經營層也該持有一定股份避免經營權遭挑戰。

金管會並承諾，表示會針對現有經營權委託書制度不合適之處，會全力去改，包括聯合行為或對市場的影響、委託書徵求已久等，報告出來後亦會諮詢各方意見後，同時會把相關資訊提供給公平會做判斷。

財政部亦宣布加強貸後管理，避免放貸與使用目的不相符，除了打炒房，也避免「禿鷹」借錢打擊上市公司。財政部強調，為避免借款人假借名義申貸，將資金流入非原核貸用途，公股行庫會要求借款人申請授信時具體詳述借款資金運用計畫，由各該銀行評估是否合理，且財部特別指出，若為併購案件，「應參酌由專家或會計師評估的價格合理性分析，並確認借戶與併購對象關係，以作為信用評估準據」。