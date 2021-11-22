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櫃買中心IRS提前了結作業共結清1,848億元

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心於今年11月舉辦2021年度新台幣利率交換（IRS）提前了結服務，在10家金融機構參與下，於11月22日成功結清新台幣1,848億元IRS契約。 聯合報系資料庫
櫃買中心於今年11月舉辦2021年度新台幣利率交換（IRS）提前了結服務，在10家金融機構參與下，於11月22日成功結清新台幣1,848億元IRS契約。 聯合報系資料庫

櫃買中心於今年11月舉辦2021年度新台幣利率交換（IRS）提前了結服務，在10家金融機構參與下，於11月22日成功結清新台幣1,848億元IRS契約。

櫃買中心指出，金融機構透過多空操作IRS交易的方式進行管理該機構的利率風險，進而造成交易部位的累積，不僅提高了交易對手風險，更增加後檯對帳與結清利息等作業風險與成本。櫃買中心為協助國內金融機構降低前述風險與成本，每年均定期舉辦IRS提前了結服務，國內金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理之價格將未到期的IRS契約提前終止，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金。不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。

櫃買中心也表示，為了推廣國內金融機構參與，該中心自2014年起每年於11月舉辦IRS提前了結作業，有意參與之金融機構，可向該中心諮詢相關資訊，以預先規劃明年度之作業需求。

有關IRS提前了結相關訊息，請參考櫃買中心業務宣導網站（https://dsp.tpex.org.tw/>證券商/金融機構/投信專區>店頭衍生性商品>提前了結系統文件下載）。

櫃買中心 新台幣

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