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佳世達簽署120億元聯貸案 連結ESG指標追求永續發展

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

佳世達科技（2352）委由臺灣銀行第一銀行統籌主辦新臺幣120億元聯合授信案，今 (22) 日完成聯貸簽約，為佳世達聯貸案首度連結ESG永續指標，為企業永續挹注更多動能，此案超額認購221%以120億元結案，顯示金融業對佳世達價值轉型、結合永續的發展策略，給予高度肯定與認同。

今日簽約由佳世達科技董事長陳其宏、臺灣銀行副總經理林麗婈、第一銀行董事長邱月琴共同主持。陳其宏表示，佳世達持續朝2022年高附加價值事業營收過半的策略目標邁進，以大艦隊的營運模式，策略結盟符合永續發展概念的醫療、智能方案、5G網通產業等隱形冠軍，積極發展高附加價值事業，為佳世達的永續經營奠定厚實的經濟基礎。

此次聯貸案將佳世達科技永續指標納入聯貸條件，於授信期限內，管理銀行依佳世達科技社會責任報告書所列環境、社會、企業治理相關表現，評估佳世達科技指標達成情形，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG目標。

該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款，由臺灣銀行及第一銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在17家金融同業踴躍參與下，超額參貸221%，承諾金額達221億元，最終以120億元結案，充分顯示金融業對佳世達營運結合永續發展之策略目標給予高度肯定，並彰顯金融業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。

佳世達持續致力永續志業，從2007年發布第一本企業社會責任報告書以來，獲得各界肯定，2021年榮獲台灣永續獎多項大獎，入選富比士全球最佳雇主以及連續三年蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主。未來佳世達將帶領艦隊成員，聚焦四大營運方向持續發展，並運用集團供應鏈加乘永續效應，以擴大社會影響力、創造企業長期價值。

佳世達 第一銀行 臺灣銀行

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