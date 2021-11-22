台壽攜弘道及台中成棒隊 首屆不老棒球選手訓練營登場

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）長期關注高齡化的社會議題，在高齡公益面向的投入，力推高齡健康促進，不僅已連續舉辦10年的祖孫三代系列活動，以家庭支持的力量，鼓勵長輩養成健康自主、定期運動的習慣外，更攜手弘道老人福利基金會（簡稱「弘道基金會」）舉辦全台首屆以長者為對象所設計的棒球訓練營，於20日在台中「文中10棒球場」進行開訓儀式，邀請台中市運動局李昱叡局長與台灣人壽張瓊文副總經理為不老棒球的阿公阿嬤鼓勵加油。

台灣人壽副總經理張瓊文表示，2020年至今，台灣因COVID-19疫情而暫停不老棒球的交流賽事，但卻絲毫不減這群球員想渴望打球的心，期盼用這顆許多人的共同美好回憶「棒球」來創造長輩更多元的健康促進機會，並透過與臺中成棒隊的合作，讓職業球員帶給長輩正確的運動知識及觀念，更於今年支持招募不老棒球新球隊，補助球隊成立經費的缺口，讓來自宜蘭羅東、苗栗頭屋及屏東林邊3個社區共69位不老棒球新血加入聯盟，成功拓展不老精神。

本次，台灣人壽、弘道基金會及臺中成棒隊共同於在高雄、台中與宜蘭三地，舉辦3場「2021不老棒球訓練營」，將由台中成棒隊張家浩、鄭達鴻、陽建福、林克謙、曾華偉等過去曾任職棒選手所組成的明星教練團指導，進行跨代的棒球技巧交流。總計有92位不老球員報名參加首屆訓練營，平均年齡為66歲，最高齡的為85歲不老棒球員。

其中，73歲林瑞慶大哥聽到今年特別舉辦訓練營，在開放報名的第一時間，便立即報名參加；從小就熱愛棒球的林大哥小時候用石頭當球、竹子當球棒來練習，後來因為學業及工作，就無法接觸棒球運動，只能當一名守著電視看球賽轉播的超級球迷，直到4年前，才有機會加入不老棒球隊，一償夙願。

每次練球、打球從不缺席的林大哥在開始打棒球後，心肺與肌力比以前更好，也很少生病、看醫生。另一位不老球員是71歲的溫清榮大哥，以前在下班後，總喜歡邀同事一起去打棒球，7年前加入不老棒球後，因為長期接觸棒球，所以經常主動在球隊中，與教練帶隊友們練習，他提到加入球隊不僅可以定期運動、活絡筋骨，更能認識許多志同道合的朋友，這次代表球隊來參加訓練營，是希望從成棒隊的教練團經驗中取經，回去分享給隊友。

台灣平均壽命長期呈現上升趨勢，2020年平均81.3歲更是創下歷年新高；2025年將邁入65歲人口占比逾兩成的超高齡社會，台灣人壽也提醒，高齡化加上平均餘命提高，退休生活延長，在生理、心理、財務等各面向，該如何擁有健康的老後生活是需要提早規劃準備，而保持健康的行動力是享受第二人生的本錢，棒球運動充滿熱血與活力，鼓勵有興趣的長者共同參與，揮出活躍老化的漂亮安打。