銀行推利率11%外幣定存 明年要出國年終先搶匯

邁入2021年尾聲，鎖定明年國人可以出國商機，有銀行推出「7天期」的11%高利外幣定存！永豐銀行今日表示，提供年終外幣理財強檔優惠，即日起，推出「換匯優利定存」7天期定存年息最高11%。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，為讓客戶可運用短期資金達到最佳效益，臨櫃或線上均可換匯加上定存、一次到位，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等5大外幣，一般存戶享7天期定存年息10%，持永豐幣倍卡或多幣簽帳金融卡再加碼1%，最高11%超優年利率，讓客戶享一波年終外匯超值優惠、換好存滿一筆新年最佳禮物。

吳建毅表示，持有永豐銀行外幣帳戶的客戶，可臨櫃辦理或使用數位金融服務加入「換匯優利定存」行列 ；線上透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP，客戶能在線上查詢帳戶餘額、善用匯率到價通知功能掌握匯率低點，並運用結合外幣換匯與定存功能的線上「換匯優利定存」，把握最佳時機配置外匯資金。

永豐銀表示，即日起至今(2021)年12月30日，一般存戶可透過「換匯優利定存」使用新台幣及13種外幣兑換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5大外幣，並同時承作外幣定存 ，享7天期定存年息10%定存優惠，持有永豐幣倍卡或多幣簽帳金融卡的存戶，可再加碼至最高11%優惠；需要較長存期的客戶，也可選擇美元一個月期定存年息2.5%優利，為客戶提供多樣化的外匯理財優惠。

此外，吳建毅表示，永豐銀行今年9月發行本國銀行首張「多幣簽帳金融卡」 支援12種外幣存款 ，提供全球刷卡消費可從外幣帳戶直接扣款，不受匯率影響，再享國外消費1.5%現金回饋；並可於國外提領永豐外幣帳戶的外幣存款，享每月3次的提款免手續費優惠。此外，持有「多幣簽帳金融卡」還能享此次「換匯優利定存」優惠，可把握機會先儲蓄外幣，為後續海外刷卡消費或提領外幣現金做好準備。