快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

中壽2045年全資產組合零碳排 全球第一家通過ISO 14097

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
中壽領航永續金融，成為全球首家獲英國標準協會(BSI)確證通過ISO 14097的企業，由中壽趙珮君協理(左)代表接受BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書。中壽／提供
中壽領航永續金融，成為全球首家獲英國標準協會(BSI)確證通過ISO 14097的企業，由中壽趙珮君協理(左)代表接受BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書。中壽／提供

國際間氣候變遷議題持續發酵，甫落幕的COP26（聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會）中，亦達成逐步削減燃煤等重要決議。中國人壽（2823）持續發揮金融壽險業的價值鏈影響力，精進責任投資管理機制，推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產業議合」三大氣候行動方案，並訂定各階段減碳目標，以達到2045年全資產組合淨零碳排的總目標，經BSI英國標準協會確證後，成為全球第一家通過「ISO 14097氣候變遷投資活動評估及報導報告（簡稱ISO 14097）」的企業。

ISO 14097是2021年新推出的氣候變化與金融相關新標準，涵蓋投融資行為對於營運活動溫室氣體排放趨勢的影響。由於全球需逐步轉型為低碳及具備氣候調適能力之經濟型態，對於金融機構而言，參與綠色金融投資對於推動全球企業減少溫室氣體排放扮。透過與被投資對象深入溝通及議合減碳理念與目標，中壽期望藉由價值鏈影響力，促使投資計畫朝向減碳發展，達成投資組合碳排減量目標。

中壽總經理黃淑芬指出，中壽身為企業公民，透過ISO 14097，從營運核心納入永續治理機制，以系統性方式推動多元化ESG永續行動計畫，驅動產業生態圈永續發展與低碳轉型，秉持「We Share We Link」經營理念，與母公司開發金控齊心努力，共同締造穩健的投資績效及擴大社會價值，朝向2045年全資產組合淨零碳排的承諾邁進，以行動支持COP26決議，為對抗氣候變遷盡一份心力。

中壽做為責任投資者，除自主響應責任投資原則（PRI）、永續保險原則（PSI），並訂立責任投資政策及積極發展管理機制，因應氣候變遷對於投資組合產生之風險與機會。為深化永續投資作為，中壽針對整體投資對象建立碳排放盤點與追蹤機制，並積極推動氣候行動方案及議合活動，以瞭解被投資對象碳排資訊，進一步調整投資策略、規畫與推動投資組合減碳路徑，以具體發揮投資方之實質影響力。

中壽表示，在永續投資成效上展露出色表現，氣候行動實施效益符合國際標準要求，獲得第三方驗證權威BSI英國標準協會肯定，取得全球第一張ISO 14097確證聲明書。未來中壽也將持續精進永續作為及創造企業價值，成為最值得信賴之保險公司。

中壽

延伸閱讀

同框互動受關注！鄭文燦告訴賴清德這件事

全台這裡減碳第一名 彭培業：永續綠家園好處多

馬英九批侯友宜林姿妙：不懂核廢才反對核四 令人遺憾

配合COP26氣候協議 環保署：明年完成2030年減碳計畫

相關新聞

連外銀對建商放款都過高 金管會盯8國銀要求二年內改善

對建商放款比重過高，8家銀行被盯上。金管會主委黃天牧透露，這8家銀行大、小規模都有，且不只有本國銀行，即有外商在台子行，...

銀行局長：一周內要求花旗銀行提供密件給勞動部

針對花旗銀行與買家簽定三年密約，恐影響員工工作權，跟工會協商後也只提供律師意見，引發工會不滿。勞動部15日表示，已去函金...

立委揭露某集團搶經營權三手法 黃天牧：不符社會公道

民進黨立委吳秉叡上午在立法院財政委員會質詢時，指出國內「某集團」不斷涉入上市櫃公司經營權之爭 ，年年都發動市場派搶經營權...

委託書徵求成禿鷹狙擊手段 黃天牧：專案研究改善

立委關切台鋼以委託書徵求等持續併吞公司，金管會主委黃天牧表示，不便評論個案，但直言持股少卻藉委託書徵求取得經營權，這種方...

267戶年所得逾200萬卻免繳稅 財長：會定期查核

媒體報導，全台有267戶綜合所得額超過新台幣200萬元卻免繳稅，財政部長蘇建榮說明，按規定，當免稅額、扣除額加總高於所得...

央行打炒房 楊金龍：今年已執行51次專案金檢

為抑制房市炒作風氣，中央銀行總裁楊金龍今（22）日重申，除現行已祭出的選擇性信用管制外，央行也持續採取強化金融檢查等四大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。