銀行局長：一周內要求花旗銀行提供密件給勞動部

針對花旗銀行與買家簽定三年密約，恐影響員工工作權，跟工會協商後也只提供律師意見，引發工會不滿。勞動部15日表示，已去函金管會要求確認密約文字內容是否損及勞工權益。民進黨立委高嘉瑜今（22）日上午在立法院財政委員會詢問金管會最新進度，銀行局局長莊琇媛表示，已要求花旗銀行「儘速」提供與買家簽定密件給勞動部，引發立委不滿，不該任由花旗銀行「拖延」，莊琇媛允諾「一個禮拜內要求花旗將密件提供給勞動部。」

花旗（台灣）銀行出售消金業務，和潛在買家簽訂3年密約，要求潛在買家3年內不得聘用自家員工，遭工會質疑恐影響員工工作權。花旗銀行8日與工會進行協商，但花旗工會質疑，金管會雖允諾調查花旗（台灣）銀行是否與潛在買家簽訂傷害員工工作權的密約，但卻是由受爭議的資方，花錢委託律師事務所提供意見，如同放任資方進行黑箱調查，揚言不會接受單方面提出的調查結果。

銀行局說，上次花旗銀行與工會開會，但是工會質疑花旗銀行提供密約的真實性，金管會請花旗銀行對外發函的內容則是提供法遵評估與律師意見書。但有請花旗銀行將密約內容提供給勞動部。但勞動部勞動關係司長王厚偉15日受訪時還是表示，勞動部已經去函金管會，要求確認密約文字是否合理，因為金管會是金融監理單位，能要求花旗提供密約，勞動部不行。也要求金管會責成花旗銀行盡速與花旗工會協商，包含員工傷害補償、安置計畫等。

立委高嘉瑜因此痛批金管會「說謊」，因為勞動部15日還說金管會沒有提供，因此再度去函金管會要求提供。她痛斥花旗銀行漠視員工權益，不給員工資遣費，勞動部行文給金管會，只給律師函，卻不是密約內容。金管會還拖一個月不給密約，如今有三、四個密約版本都在銀行間流傳。金管會是不是事不關己、唬弄工會。

高嘉瑜問銀行局到底有沒有要求花旗銀行給期限？莊琇媛說，銀行局17日已發函給花旗銀行請其儘快提供。高嘉瑜說，難道要任花旗銀行一拖再拖，一再拖延，是不是應該訂一個期限，要花旗一個禮拜內交出來。莊琇媛允諾，會要求花旗銀行在一個禮拜內提供給勞動部。