連外銀對建商放款都過高 金管會盯8國銀要求二年內改善

對建商放款比重過高，8家銀行被盯上。金管會主委黃天牧透露，這8家銀行大、小規模都有，且不只有本國銀行，即有外商在台子行，亦被匡列。銀行局局長莊琇媛今（22）日上午表示，限二年內改善比重過高的問題。

全台房地產飆漲，立法院今日邀請金管會、財政部、央行等財經部會首長就「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市秃鷹和房市炒手的推手?」進行專案報告。據金管會統計，截至2021年9月底，本國銀行辦理購置住宅（含房屋修繕）貸款及建築貸款餘額分別為新台幣8.56兆元及3.06兆元，逾放比率分別為0.1％及0.07％，均低於2021年9月底本國銀行整體放款逾放比率0.19％，即房貸及建築融資資產品質比整體放款要佳，以顯示銀行對不動產貸款的風險控管能力尚屬適當；且銀行對不動產放款都提1.5％備抵呆帳準備，現國銀平均提1.55％，尚可因應不動產市場的變化。

同時金管會在今年1月4日針對建築融資占所有放款比率較高的八家銀行，要求提出改善報告，適度增提備抵呆帳，亦或是要逐步調降建築融資。銀行局長莊琇媛表示，2021年1月就已匡列八家建融放款占所有放款比重高於同業平均的銀行，有國銀亦有外商銀行，要求提出改善計畫，每年緊盯，由於銀行表示，部分放款額度已承諾，暫時無法馬上收回，因此給予二年的改善時間。

另外，黃天牧亦強調，去年底、今年初有辦理專案檢查，針對土建融、豪宅、餘屋貸款等大家有爭議的授信，特別去看銀行授信過程，尤其對票券公司是否以短支長也作一些管理，之後在銀行或票券一般金檢都會針對過去看到的缺失，再去檢查。今年1月4日針對建築融資占所有放款比率較高的八家銀行，要求提出改善報告，適度增提備抵呆帳，黃天牧亦透露，這八家銀行大、小規模都有不只有本國銀行，即有外商在台子行，亦被匡列。