立委揭露某集團搶經營權三手法 黃天牧：不符社會公道

民進黨立委吳秉叡上午在立法院財政委員會質詢時，指出國內「某集團」不斷涉入上市櫃公司經營權之爭 ，年年都發動市場派搶經營權，通用手法有三。一是先成立跟目標公司相同名稱之投資公司混淆視聽；二是找目標公司找董事取得股東名冊；三是綁定委託書四大通路，用少少的股權大量的委託書來取得經營權，再把股票拿去質押，拿銀行錢再去取得另一家公司經營權，這樣不斷攻略，對上市櫃公司產生骨牌效應，質詢金管會主委黃天牧這樣適當嗎？黃天牧回應，「這樣不符社會公道」。

立委吳秉叡上午在立法院質詢時提到一家集團常常涉入公司經營權之爭，但「不針對個案所以不公布它的名稱」，他問金管會主委黃天牧，金管會是否有掌握這家集團目前到底操控持有多少家上市櫃公司？黃天牧回應，據了解有13家公司。

吳秉叡質疑，「這家集團」每一年發動市場派拿下經營權，都用三大手法。手法一是對要介入的目標公司，會先成立跟目標公司相同名稱的投資公司，讓外界混淆是同一家公司。其實不然。手法二是從目標公司中找獨董或董事，了解目標公司的內部資料狀況，能取得股東名冊。三是綁定委託書四大通路，這四家占整體市場流量八成以上。這家集團很多年前陸續綁定，都有業績，因此同意約定配合它。布置完後用徵求委託書，1~2%股份分很多人去徵求。

吳秉叡質疑，用這樣1~2%股權去取得公司經營權，大股東認真經營，關係他本身的財富，但若股東付出代價很小，跟規模不成比例，道德風險就發生，將來恐有掏空或利用公司的風險。

吳秉叡再問，到底這家集團擁有這13家公司多少股權？黃天牧說，據了解，有些只持有2~3%股權，多的話有20多%股權。

此外，黃天牧亦回應表示，若要爭取經營權，真的要持有相當的股權，而不是用少少的股權，都用委託書來徵求，「這樣是不符社會公道」。金管會有有針對委託書通路制度有委外專案研究，承諾經營權委託書制度若上不合適的地方要全力去改，包括聯合行為或是對市場的影響、委託書徵求已久，有決心去處理，報告出來後會諮詢各方意見後去了解。公平會會做判斷，會把相關資訊提供給公平會判斷。

吳秉叡也說，某集團用少少成份再去質押，再去攻略下一家公司，骨牌效果一家推過一家。只有銀行跟當事人核貸時的參考，一般人無法參考。但是一般投資人想要知道質押相關資訊，卻沒有辦法，他說若馬克斯99%拿去質押，投資人不會怕嗎？金融機構大股東都有揭露其質押比例，是否擴大及上市櫃公司，黃天牧可以來考慮研究。

吳秉叡要求金管會密件方式，提供立法院某集團銀行質押股權之相關資訊，黃天牧允諾提供。不過之後國民黨立委曾銘宗隨後質詢時表達，金管會不宜介入個案，不宜對外發表或揭露該集團公司之資訊，更不該對外提供相關資訊。