央行打炒房 楊金龍：今年已執行51次專案金檢

為抑制房市炒作風氣，中央銀行總裁楊金龍今（22）日重申，除現行已祭出的選擇性信用管制外，央行也持續採取強化金融檢查等四大配套措施。為強化央行管制措施的執行成效，央行自今(2021)年1月起陸續對銀行進行專案檢查，截至11月19日為止，共計辦理51次專案金檢。

楊金龍今日赴立法院財委會進行「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」專題報告，楊金龍強調，除去年底至今採取的三波打炒房措施外，也持續採取相關配套措施。

央行所採取的配套措施，除強化金融檢查外，還有緊盯銀行承作受限貸款狀況，並於央行網站上每月公布銀行新承作受限貸款的撥款金額及加權平均貸款；以及邀請銀行座談、強化票券商控管不動產相關授信風險。

楊金龍指出，銀行辦理不動產抵押貸款的風險控管尚屬良好，今年9月底本國銀行購置住宅貸款與建築貸款逾放比率分別為0.1%及0.07%，均遠低於整體放款逾放比率的0.19%。

銀行不動產放款限額比率尚未超過銀行法第72條之2規範上限；9月底本國銀行的銀行法第72條之2平均比率為26.83%，未超過規範上限30%，且較近期高點、6月底的27.01%下降。

此外，不動產授信集中度持穩，今年9月底全體銀行不動產貸款占總放款比重持穩於36.55%，仍低於歷史高點、2009年10月底的37.9%。