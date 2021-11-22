元大伴學偏鄉學童 寓教於樂扎根理財教育

「ㄅ跟ㄆ連在一起你們會想到什麼詞句呢」元大志工講師拋出問題，讓孩子腦筋急轉彎，每張小臉上充分顯露滿滿的企圖心，彼此合作解題達成任務，這是最有價值的一堂課。元大金控暨元大文教基金會舉辦「元大幸福日活動」，11月19日來到嘉義縣桃源國小，與全校34名學童同樂，透過「志工陪伴」與「幸福大禮包」把愛與溫暖送進校園。

元大志工特別穿上鱷魚偶裝，詮釋繪本「小鱷魚的錢包」，透過主角小鱷魚撿到錢的故事情節，引導學童思考分配金錢及分享的理財觀念，為了帶給孩子最好的故事體驗，活動前在不同縣市的元大志工，克服距離問題，利用線上方式彩排培養團隊默契，多次討論修改，以求活動能有完美演出。不只有理財故事、互動遊戲，活動中也教導學童跳洗手舞建立防疫觀念，最後的「幸福大禮包」內有全新的運動衣褲與鞋子，是提前抵達的耶誕禮物。

桃源國小校長王國原表示：「元大志工的服務熱忱，是小朋友學習的對象，希望小朋友努力學習，學成後也要回饋社會，就像元大志工團一樣為社會做出貢獻。」嘉義桃源國小位於竹崎鄉桃源村，地處偏遠，教育資源相對匱乏，在嘉義縣社會局推薦下，元大文教基金會能帶著關懷與陪伴進入校園，豐富學童的學習視野。擔任活動志工與演出繪本短劇的元大同仁表示，很開心能夠輔導孩子們，透過志工活動散發正能量給他們，並透過理財故事帶給他們正確的觀念，讓心中很有成就感。