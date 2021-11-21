「華南期姬」性感桌曆惹議 學者：展現身體自信不需被檢討

針對華南期貨「華南期姬」美女桌曆引發社會熱議，學者表示，社會上充滿販賣身體的行銷方式，是否有性別歧視需在社會脈絡下來檢視，尤其政府有關單位更應有此意識及自覺，但自發展現身體自信不需被檢討。

華南金控旗下的華南期貨，因為發行衣著清涼的「華南期姬」美女桌曆而引發社會爭議，一天之內，從決定不發行又決定發行，而下架上架的原因都是「符合社會期待」。

據了解，華南期貨營業員自發想出「華南期姬」的行銷方式，已經拍了六年的美女桌曆，在期貨界不是特例。只是此次一下子太受到關注，讓華南期貨希望重新檢視一下桌曆有沒有達到清新、活力、團結的氛圍，及營造品牌親和力的原意，確認後再印製發送以符合社會期待。未料此事引發婦女團體台灣女性學會及婦女新知基金會批評。

不過，每年都有賣弄肌肉的消防員月曆，婀娜多姿的空服員月曆也頗受好評，為什麼美女營業員月曆就不行？

清華大學通識中心兼任助理教授陳柏偉表示，消防員秀肌肉是展現出平日的鍛鍊，顯示為社會大眾的消防安全出生入死，外界質疑的是，利用女體展現符合男性凝視與慾望投射的美照來行銷可以嗎？清涼美照跟賣期貨關係為何？女營業員自願展現自己的美麗，需不需要被批評？

陳柏偉認為，不管展現的是男性或女性的身體來行銷，都是物化的過程，都是以身體形性來吸引目光、引起關注。事實上，眾多以俊男美女，甚至是可愛小孩為視覺意像的廣告宣傳，都與商品的關連性不大。同樣是展現女性身體，根據真實故事改編的電影「辣嬤寫真」（Calendar Girls），則是描寫一群中年婦女為替血癌籌集慈善基金而拍攝裸體寫真的故事。

「有人認為婦女團體小題大作，」陳柏偉認為，這樣的呼籲其實是要喚起社會大眾更關注性別平權。但是不應只是主張禁止把身體拿來販賣，而是要有意識的注意到社會看待人和身體，性別和身體的關係，有意識去避免性別歧視。

陳柏偉認為，如果華南期姬不是在長官要求下，強迫拍美照、影片來行銷，是營業員自發、開心的行為，不需要批判。畢竟美麗不是錯誤、女性展現自己的美麗，希望自己的美麗被看到，又對業務有加分，何嘗不是身體自信的展現。