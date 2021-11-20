一銀攜手迪化商圈及永樂市場 台灣pay享10％回饋

深耕大稻埕逾百年的第一銀行，為力挺商家振興經濟，以及推廣台灣Pay便利性和超有感回饋，第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲今天前往迪化街商圈及永樂市場，造訪知名南北貨及美食店家，邀請民眾探索老街風華與現代文創的同時，使用台灣Pay掃碼支付享10％現金回饋，輕鬆購物又落實交易零接觸。

五倍券綁台灣Pay優惠大，但網友抱怨很難用？邱月琴特地為台灣Pay喊冤，現在可使用台灣Pay的店家愈來愈多，光迪化街商圈及永樂市場就有300多家店，非常方便好用，加上一銀推出「商圈第一配，最愛台灣Pay，迪化永樂最速Pay」活動，今年底前，於迪化街商圈、永樂市場使用一銀台灣Pay掃碼支付，不限消費金額均享10％現金回饋，單筆最高回饋100元，活動期間每戶最高回饋300元，讓民眾振興經濟的同時也能省下荷包。

一銀表示，推動數位振興券綁定台灣Pay或信用卡的總戶數已超過15萬戶，位居泛公股銀行第一。為持續提供有感回饋，客戶於一銀官網「數位振興五倍券」專區綁定「台灣Pay行動支付」，累積消費滿5000元，可享綁定禮300元外，台灣Pay新戶首刷賺100元，每筆消費再多2％回饋，還有機會抽到最高100萬元獎金，刷得越多中獎機率越高。

大稻埕商圈是擁有百年歷史的文青人氣老街，成立於1912年、緊鄰霞海城隍廟的第一銀行大稻埕分行也座落於此，2022年將邁向成立110周年，提供中、英、日三語諮詢服務。外籍旅客至霞海城隍廟想買金紙，至一旁的一銀大稻埕分行可持外幣馬上兌換新台幣使，立即體驗台灣文化。