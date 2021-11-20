僑光科大教學鏈結產業 感謝產學合作績優實習機構

僑光科技大學深耕學生職場學習實務，推動產學合作、校外實習成效卓著，今(19)日在僑光館國際會議廳舉辦「2021產學合作績優實習機構頒獎典禮」。

這是依據「技術及職業教育法」第13條規定：校外實習之產學合作績優的機構，主管機關應予以獎勵，僑光科大在全國率先辦理，感謝合作機構的支持與辛勞。

今年獲選為績優實習合作機構的企業，包括台新銀行、台中銀行、三信銀行、陽信銀行、中科智慧機器人自造基地、晶實科技、源豐精密、太宇科技、王品集團、星巴克、裕元花園、亞洲藏壽司、台灣山崎、北澤國際餐飲、神腦國際、義美食品等16家企業。

產學合作績優實習機構頒獎之後，安排企業分享實習合作的寶貴經驗，以及實習後留任校友陳思妤、陳立為、王銘媛的成功案例發表，薪火相傳實習成果與經驗，激勵學生和企業積極參與校外實習課程，創造「畢業前即就業」，以實習當成跳板，接軌就業的捷徑。

「實習是就業的捷徑！」僑光科大董事長陳伯濤說，僑光科大與優質企業攜手一同推動產學合作校外實習，自105學年至今持續辦理全學年校外實習，學生實習表現優秀獲得留任率超過三成 ，實習後留任成效亮眼。

陳伯濤強調，這是學校持續推動以校外實習為軸心的「客製化就業導向課程模組」，從大一到大三完成專業課程訓練，再透過大四全學年校外實習，達到全程產學鏈結，創造學校、學生與產業三贏局面。