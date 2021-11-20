富士達保經受肯定 再獲台灣優良商標獎殊榮

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供

2021台灣優良商標獎頒獎典禮昨(19)日在台中軟體園區盛大舉行，即便今年疫情嚴峻，仍不減各界優良企業參賽意願，紛紛角逐獎座。

富士達保經自2019年推出全新品牌識別，延續「羅盤與指針」的品牌意象，改以較具設計感及現代化的線條呈現，搭配象徵富貴的牡丹紅及象徵朝氣與溫暖的橘黃色漸層配色，整體造型的平衡美感完美詮釋活力且溫暖的品牌形象，讓富士達從眾多企業中脫穎而出，榮獲2021台灣優良商標獎-色彩美學優等獎的殊榮。

2021台灣優良商標獎共分為優良商標首獎、評審推薦獎、色彩美學優等獎、創新設計優等獎、整合設計優等獎、理念傳達優等獎等六大類別，評比主要以設計理念、商標原創性作為依據，再檢視視覺美學、創意性以及整體設計是否符合企業文化，最終綜合各項條件評選出優良的商標並頒發獎項給予肯定。

品牌識別即是企業形象與文化的表徵，好的商標能夠提升品牌的辨識度，向消費者傳達企業的商譽與理念。

富士達保經致力成為保經界的模範指標，以優良企業文化為出發點持續打造完美形象。

富士達保經董事長廖學茂表示，現今消費者對於品牌有一定的講究，不論行業、商品大部分人們都偏向選擇自己信賴的品牌，因此商標給予消費者的第一印象就相當重要。

富士達保經自創立以來始終秉持「專業、誠信、負責任」的核心價值，期望做客戶的羅盤與指針，指引規畫方向與尋找最適合的方案，並透過保險商品規劃的專業度、快速效率的貼心服務，讓富士達的品牌形象深植人心。

富士達保經以優質的服務與完善的營運模式，今年度也屢屢獲得各大獎項肯定，包含九度蟬聯保險信望愛獎、七度蟬聯國家品牌玉山獎、四度蟬聯華人公益金傳獎，更二度榮獲卓越保險評比最佳保險經紀人獎，在競爭激烈的保經業中能取得這些佳績實屬不易。

富士達保經將繼續保持最高標準，配合時代的脈動投入金融科技的創新與優化，運用數位行動智慧系統提供業務人員全方位的支援，強化工作效率，並持續培育業務人才，提供每位客戶最專業的服務與規畫，為產業優質標竿。

富士 商標

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