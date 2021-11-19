打炒房 金管會將從四大面向強化對不動產授信監理

立法院財委會下周一（22）日請金管會主委黃天牧就「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市秃鷹和房市炒手的推手？」 進行專題報告 。金管會報告今（19）日率先出爐，報告內容指出將從四大面向來加強監理，以抑制國內炒房氣氛。包括對不動產授信業務風險控管，包括場外監控及個案強化監理及整體適時採行壓力測試；二、 接軌國際採用貸放比率法（LTV 法）衡量不動產曝險；三是對承作建築貸款過度集中之銀行採行風險控管措施；最後四是辦理不動產授信專案金融檢查 。

金管會報告指出，雖然近年來存款增加，本國銀行辦理不動產貸款餘額亦成長，但9月底無論房貸或是土建融的逾放比率分別為 0.1%及 0.07%，都比整體放款逾放比0.19%低得多，風險控管能力尚屬適當。

而且截至今年 9 月底止，各銀行不動產貸款之備抵呆帳提存比率平均為1.55%，高於銀行局要求的1.5%，尚可因應不動產市場變化。

不過金管會為配合「健全房地產市場方案」，除了要求銀行落實執行確認客戶身分(KYC)，慎防借款人利用他人名義申辦貸款，以避免信用資源流入非實質需求，影響金融穩定外；也請銀行就近年金融檢查所發

現之不動產授信缺失態樣，確實檢討改善相關內部控制制度及作業程序。

此外，金管會也決定要從四大面向加強相關金融監理。面向一是加強不動產授信業務風險控管，包括進行場外監控；個別銀行如發現有放款條件較為寬鬆或資產品質較差者，加強個別監理；以及整體適時採行壓力測試；以掌握本國銀行面臨各項財務與非財務衝擊之損失承擔能力。還有要求票券業自律遵行央行措施且擬修法不動產業保證餘額不得超過三成，辦理發行商業本票保證業務比照銀行等件額度限制控管。

面向二是接軌國際採用貸放比率法（LTV 法）明定貸放成數較高者，適用較高之風險權數，以更精準之方式衡量及控管不動產授信風險。面向三是對承作建築貸款過度集中之銀行採行風險控管措施，要求適度增提備抵呆帳。

面向四是金管會今年第1季已辦理過國銀與票券授信專案檢查，已將相關缺失請全體銀行檢視辦理改善，未來將銀行辦理不動產授信業務風險控管及法令遵循情形，列入 金融檢查重點，將於辦理銀行一般 業務檢查時，持續關注其辦理情形。