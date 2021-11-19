籌備5,000億元銀彈 台銀再奪「築巢優利貸」三年承辦權

台灣銀行再度奪標公教人員「築巢優利貸」，為房貸業務注入數千億元的成長動能。台銀董事長呂桔誠今（19）日指出，台銀再度得標「築巢優利貸」，自明（2022）年1月1日至2024年12月31日、為期三年，內部已籌備5,000億元放款額度，可充分滿足客戶的貸款需求。

人事總處日前公布，公教員工房屋貸款「築巢優利貸」經公開徵選，由台銀與中國信託銀行獲選，辦理期間為明年1月1日起至2024年12月31日，為期三年。據統計，台銀已三度拿下築巢優利貸承辦權，2006年首屆的築巢優利貸拿下獨家承辦權，承辦時間為2006年11月至2007年10月，接下來則是目前的2019年至2021年，這次是第三次取得承辦權。

呂桔誠指出，台銀授信結構採取穩健原則，公部門放款、消費性貸款及企業放款三面向平衡發展；截至今年10月底止，房貸餘額接近9,300億，創下歷史新高，今年至今新增房貸近1,900億，同時也確定拿下自明年起、為期三年的築巢優利貸承辦權。

呂桔誠表示，房價持續上漲，估計公教人員的房貸需求也會隨之升溫，過去這三年，台銀辦理的「築巢優利貸」約2,000億元，至於土建融業務，則是維持現狀、審慎辦理。

展望明年，呂桔誠認為，雖然有通膨疑慮，但目前認為通膨為短期性，希望能慢慢排除，台灣無論是轉單效應、台商回台投資等利多因素持續存在，這些投資帶來很多能量、創造很多就業機會，加上前瞻基礎建設今、明兩年為密集投資期，他非常看好明年台灣景氣，並用「虎虎生風」四字形容。

確定續任台銀董座的呂桔誠，過去五年致力改善台銀的存款結構，活存比從五年前的38%，大舉提升至48%，同時也積極吸收美元存款，提升資金收益；在資產品質方面，台銀10月底逾放比僅0.14%，覆蓋率高達1,182%。

呂桔誠表示，台銀積極吸收美元存款，除放款需求外，還有餘裕可拆款給其他銀行，或到海外進行投資。而外幣資金不論是存款或拆款、投資的報酬率都較新台幣高出許多。