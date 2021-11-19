金管會出手管炒房 票券對不動產保證餘額不得逾三成

全台房價暴衝，為避免金融機構放款扮演推手，讓投資客擁便宜資金來炒房，金管會也出手了！今（19）日宣布預告擬修法，要求票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率上限不得超過三成。銀行局副局長林志吉表示，截至今年9 月底止，全體票券公司保證餘額為5981億元。依此來估算，等於整體票券業對不動產保證餘額不得超過1,795萬元。

銀行局強調，票券金融公司經營短期票券之承銷、經紀、自營及保證業務，扮演發揮貨幣市場功能的角色，為避免票券金融公司信用資源過度流向不動產市場及維持金融市場穩定，因此擬修法，訂定票券金融公司對不動產業保證客戶之歸類，及明定票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率不得超過百分之三十。有關不動產業之範圍，除依中華民國票券金融商業同業公會所定不動產業歸類及控管標準外，尚包括對非不動產業之保證，其資金係提供集團從事不動產業之關係企業使用者。

房市上漲過快，金管會表示，已研訂票券金融管理法第三十一條第二項授權規定草案，訂定票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率上限，將依行政程序法規定，於近日內公告，以徵求各方意見。金管會另表示，本草案訂定之過程已邀集中央銀行、票券公會及業者召開研商會議討論並於會後持續溝通。本次公告除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案，各界如有任何意見，請於公告翌日起14日內收集外界意見，之後再進行修法。