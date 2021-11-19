趁匯價低檔布局美元保單嗎？專家提醒依照人生階段規畫

相較於美元保單的預定利率尚有1.75%至2.02%，台幣保單預定利率較低，買美元保單等於是用相同的資金成本，可以投保更高保障，若為了退休後的年金需求，亦能發揮較優的複利效果，再加上美國目前已朝縮減購債方向前進，市場不排除明年升息的可能，屆時國際資金潮可能會重返美國，美元有可能由弱轉強，最近美元保單在市場上更為搶手。

公勝財顧財務顧問施致瑋建議，若有興趣布局美元保單，可依預算、投保目的，來決定選擇保障類型或是理財型的美元保單，兼顧壽險保障、資產增值，甚至是世代傳承，各有合適的商品。

施致瑋指出，例如美元分紅保單適合年輕族群，因為美元分紅保單雖前6年不分紅 ，但後續帳戶價值累積速度較一般儲蓄型商品快。以24歲男性為例，年繳1萬美元繳6年，在65歲退休時有21萬7500美金，若解約後放入配息6%的投資標的，每月約可有1,000多美元的被動收入。

對於年輕族群而言，分紅保單不僅能轉嫁風險，長年累積還可以做為未來的退休保障。而針對中高齡族群，美元分紅保單則因為有保單保障倍數高的優點，建議作為預留稅源的工具。但若是希望存退休金，則會建議選擇6年期利變型保單，可以達到保本快速、變現快速的優點。

不過公勝保經副總孫羚沄也提醒，投保美元保單並不算是一種投資，而是資產配置的一環，保險商品有流動性的限制，在繳費期間若遇到收入中斷風險時，較無法滿足全數變現的資金需求。

另外，美元保單無論是保費或是保險公司給付的增值回饋金、保險金，都是以美元給付，投保美元保單要考量能否承受美元匯率的長期波動。