台股ETF最終除息秀 催生百億級元大台灣高息低波

高股息ETF熱潮延燒，繼台股人氣最高的元大高股息（0056）火速填息後，11月多檔台股ETF宣布優於預期的高股息，再掀市場「搶息」熱潮。其中到上周（2021/11/12）為止，配息率近7%的元大台灣高息低波（00713）增加人氣最多，受益人飛越萬人大關，規模一舉衝破百億元，成為「百億級ETF」新兵。

台股高股息ETF熱潮不斷，自元大高股息規模暴增帶動投信圈掀起高股息ETF熱潮，今年多檔ETF宣布遠優於大盤的高股息，進一步帶動過往只在10月高股息ETF除息高峰才有「搶息」行情的熱況，從年初燒到年底，特別是11月一度有兩檔ETF配息率逼近7%，催生市場前所未見的討論熱度，台股ETF受益人也展現強成長。

投信投顧公會及集保結算所統計，10月上市櫃ETF總受益人突破300萬大關，11月持續成長到308萬人，其中11月僅前兩周，受高股息相關的配息議題帶動，包括元大台灣高息低波、FH富時高息低波、富邦公司治理、元大MSCI金融等本月除息的ETF人氣成長最顯著，反映市場對收益的需求依舊強勁。

上述又以今年配息3.15元，配息率近7%的元大台灣高息低波增加人數最多，11月來從4,900多人，成長到1.2萬人（統計至2021/11/12），成長將近150%，另FH富時高息低波、富邦公司治理也增加數千受益人，元大MSCI金融增加數百人。

值得一提是，元大台灣高息低波本波規模隨勢成長，11月初規模才35億元，本周除息前天天創大量、創新高，19日除息更成交破3萬張，一舉拿下台股原型ETF的量能冠軍。到18日為止，該ETF除息前的規模飆升到102億元，晉升百億級ETF俱樂部，今年績效逾31%稱冠高股息ETF，一連締造多項紀錄。

過去ETF宣布高股息，常見買盤搶進導致高溢價，11月的ETF除息潮再度發生類似問題，但元大台灣高息低波量能和規模躍升，單日折溢價仍控在1%內，且規模成長沒有稀釋配息，投資人能安心抱股。

法人指出，市場追捧高股息ETF，在ETF除息日也爆大量，反映不少投資人仍看好台股，積極卡位填息。而觀察後續還有投信將募集高股息ETF，訴求超出市面產品的超高配息率，提醒投資人應留意過高的配息率可能有較高的交易成本，配息率不等於報酬率，宜慎選配息和績效都能兼顧的產品。