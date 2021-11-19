士科技產業專用區T16設定地上權案 由仁寶團隊得標

繼上（10）月北士科園區T17、T18街廓設定地上權案決標後，今（19）日再完成T16街廓市有土地設定地上權案審標，結果由仁寶電腦工業公司（2324）與康舒科技公司（6282）組成的聯盟，以投標權利金近82億元得標（權利金底價為45.2億餘元），溢價率達81.2%。此案地上權存續期間為50年，預估未來得標廠商投資金額逾260億元，雙方預定今年底前完成簽約。

台北市政府今年7月公告辦理北投區軟橋段91地號（T16街廓）市有土地設定地上權案，基地面積為4.49公頃，採三階段開標（資格審查、投資計畫書評選、開啟價格標），計有四家廠商參與投標，經投資計畫書評選作業，選出三家廠商為計畫合格投標人。產業局於今日辦理開啟價格標作業，結果由仁寶電腦團隊得標。

產業局表示，北士科園區周邊擁有全台灣最密集的醫療產學資源，並有資通訊大廠總部設立，以「智慧跨域園區」為發展定位，引入高端技術相關產業；透過市有土地設定地上權方式開發，引進民間資金與資源投入，作為北士科園區產業示範基地，吸引旗艦企業進駐，期成就結合河岸居住、就業、文化、休閒及生態節能之優質生活環境及嶄新智慧園區，持續驅動城市產業發展，打造北投士林科技園區成為台北下一個產業引擎。

金仁寶集團旗下的仁寶電腦工業公司與康舒科技公司以合作聯盟方式共同投標T16街廓，兩公司主要經營領域為電子產品、智慧醫療、電源產品，規劃本基地做為總部智慧創新園區。

產業局指出，除今日決標得91地號（T16街廓）外，88地號（T17街廓）及93地號（T18街廓）上月已完成決標，均由新光人壽保險公司得標，雙方已於11月12日完成簽約；此三件設定地上權案的三塊基地面積總計達8.38公頃，廠商投標的權利金總價合計高達126億元。