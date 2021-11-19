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北富銀與台汽電簽署綠電合約 年減碳排350公噸

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
北富銀力挺淨零碳排攜手台汽電簽署綠電合約，年降碳排放達350公噸，135間分行全面實施電子簽章，年省162萬張紙。圖/北富銀提供
北富銀力挺淨零碳排攜手台汽電簽署綠電合約，年降碳排放達350公噸，135間分行全面實施電子簽章，年省162萬張紙。圖/北富銀提供

永續發展為全球重要議題，為加速達成淨零碳排目標，台北富邦銀行推出多項創新節能減碳措施，包括與台汽電（8926）綠能股份有限公司簽署綠電購電合約，成為台汽電第一個金融業綠電合作夥伴，並率先在全台135間分行全面實施無紙化電子簽章服務，每年約可節省162萬張業務用紙，實踐低碳營運。

北富銀表示，綠電是指生產過程中二氧化碳排放量為零或趨近於零的電力，來源包含太陽能、風力、水力、生質能、地熱等，因生產過程碳排低，對環境衝擊也相對較小，故在全球要求淨零碳排時，企業達標關鍵便是供應鏈100%使用綠電。

北富銀與台汽電綠能簽訂長達20年的綠電購電合約，自2022年起，北富銀每年會購入約70萬度綠電以支應營運所需。本次合作初步將在北富銀中山大樓試行，屆時該大樓約30%的用電會改由綠電供給，成為富邦金控首個導入綠電的據點，預估每年可減碳約350公噸，相當於一座大安森林公園全年碳吸收量。

並從日常營運著手降低碳排放，目前全台135間分行皆已完成電子簽章服務建置，以往客戶臨櫃辦理申請開戶、卡片掛失補發、基本資料變更等業務時，皆需要在紙本上簽章，現在北富銀全面導入電子簽章服務，客戶只要在櫃檯電子平板上簽名，即可快速完成申辦，不僅能節約紙張使用，還可以縮短櫃檯人員手工整理及登打時間，有效提升作業效能。

同時無紙化可免去實體文件倉儲保管風險，增加個資安全，在當前防疫需求下也有助減少實體接觸，降低人際傳染風險，發揮零紙本、零落地、零接觸的多元淨零效益。

綠電 北富銀 台北富邦銀行

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