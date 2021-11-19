國人8.5年薪水不吃不喝全付醫療費 小心健保不付先部署

台灣受薪族薪資普遍低迷，國人醫療支出卻持續增加。2019年國人平均每人每年醫療保健支出(NHE)為新台幣52,486元，若以國人平均壽命81.3歲及平均月薪4.2萬元試算，國人一生醫療費用約為427萬，相當於有8.5年的薪水，不吃不喝全都花費在醫療上。儘管台灣有健保制度提供基本保障，但隨著醫療技術、醫材不斷推陳出新，想獲得到更好的醫療品質及治療，光靠健保給付可能不足，民眾還必須自行負擔差額。

富邦人壽執行副總董采苓建議，民眾可以先透過保單健檢盤點自身保障缺口，並掌握「打基底、穩大局、顧長遠」3要訣，逐步建構完整的醫療保障：首先以醫療三保(日額、實支實付、手術險)打底基本保障，第二、透過一次性給付(重大疾病險、重大傷病險、嚴重特定傷病險)補強經濟保障，第三、建構長照保障(失能險、長照險)，超前佈署保未來。此外，為因應近年大型公衛事件，民眾在規劃或補強自身和家人的醫療險保障時，應將「法定傳染病」一併思考，才能從容應對疾病突如其來的治療需求，減輕家庭經濟負擔。

富邦人壽提供三要訣打造健康防護傘，防範醫不起的未來：

要訣一、「打基底」 健保不夠用，實支實付醫療險不能少

富邦人壽提醒，國人醫療保障的自費缺口越來越大，全民健保提供國人基本醫療照顧，但隨著醫療科技的進步，導致住院平均天數縮短、自費醫材及門診手術項目增加，建議除了基本的住院日額醫療險外，應加強實支實付醫療保障，及選擇涵蓋門診手術醫療保險金給付的商品。以「富邦人壽真心實意住院醫療健康保險附約」為例，具備三大特色，(1)住院給付提供實支實付型與日額給付型擇優，讓保戶安心療養少煩心；(2)保障範圍涵蓋住院及門診手術，多元保障提升醫療品質；(3)針對重大器官移植提供最高達10倍給付。

要訣二、「穩大局」 規畫重大疾病/重大傷病/嚴重特定傷病險，一次給付強化重症醫療保障

民眾常誤以為重大疾病的發生機會不高，故容易輕忽一旦重大疾病發生，所帶來沈重醫療負擔的風險。2020年國人10大死因中至少四項以上跟重大疾病有關係（癌症、心臟疾病、腦血管疾病、腎病變），占去年總死亡人數逾5成，也就是每10位就有5位是受重大疾病所困擾。

富邦人壽建議民眾可以善用重大疾病險、重大傷病險等一次性給付的保險商品有效轉嫁罹患重疾的風險，能讓保戶在得到需長期醫治的疾病時，先獲得一筆足夠的金額放心治療。以30歲富小姐透過『基富通保障型保險商品平台』網路投保50萬保額的「富邦人壽e真心重大疾病一年期健康保險（甲型）」為例，投保第一年保費僅690元，且保證續保至保險年齡屆滿70歲，保險期間若罹患保單條款所列七項重大疾病，且符合等待期間相關規定，即可給付50萬元保險金，幫助減輕罹病初期的大筆醫療費用負擔，保障家庭經濟免於重擊。

要訣三、「顧長遠」善用長照險，預防長壽風險

國人越來越長壽，但長壽≠好命，2019年國人「不健康生存年數」長達8.47年，意味著人生最後階段可能受限於失能、臥床、慢性病痛等折磨的年數也拉得更長。富邦人壽提醒，台灣已進入高齡社會，想要提昇高齡生活品質，在晚年有一定水準的醫療以及照護品質，並減少照護者的經濟壓力，就得要趁年輕做好保障規劃。

建議民眾可以善用長照險，保障因失能而導致長照需求，以 40 歲富小姐投保「富邦人壽連馨長期照顧終身健康保險」為例，保額 1 萬元、繳費年期 20 年，年繳保費 43,700 元，每日只約120元即可規劃長期照顧終身保障，若不幸致成長期照顧狀態或因疾病或意外導致完全失能，保戶可先領到一筆24萬元的長期照顧一次保險金或完全失能關懷保險金；若未來每年仍符合長期照顧或完全失能狀態，不僅豁免繳交續期保費，每月能再領到 2 萬元的長期照顧分期保險金或完全失能生活扶助保險金，最長可達 192個月 (無保證)、相當於16年，以補助長期照護所需開銷。